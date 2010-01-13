Çikolatanın yakışmadığı yer yok

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Amerika’da Noel döneminde mağazalar hediye alışverişi yapanlarla dolup taşar. Gerri Ratliff için de bayramlarda çikolata almak bir aile geleneği. Ratliff, “Her zaman gurme çikolata yemiyoruz. Ama bu dönem bol bol çikolata yemek için mükemmel bir zaman. Çikolata herkesin sevdiği güzel bir hediye,” diye konuşuyor.Şeker ve Çikolata Derneği’nin yeni araştırmasına göre, tüketiciler çikolatayı daha sağlıklı bir gıda haline getirmek için yollar arıyor. Ve bunun işe yaradığı görülüyor. Ulusal Çikolata ve Şekerlemeciler Derneği Başkan Yardımcısı Susan Smith şöyle konuşuyor: “Çikolata ve kakao artık sadece tatlılarda kullanılmıyor. Çok farklı gıdalara eklenerek ana yemek ya da aperatif olarak yemek de mümkün.”Geçtiğimiz günlerde Washington’da yapılan bir toplantıda birkaç örnek yemek sergilendi. Ulusal Şeker ve Çikolatacılar Derneği’nden Susan Whiteside değişik yemekler sunduklarını söylüyor. Whiteside’a göre kakao ve çikolatadan esinlenerek hazırlanmış birçok yemek var. Örneğin soya sosu ve kakaoyla marine edilmiş bonfile. Profesyonel ahçı Carla Hall da çoğunlukla çikolatayla diğer malzemeleri karışıtırdığını söylüyor. Hall, “Aslında mezeden tatlıya kadar herşeyin çikolatayla yapıldığı bir yemek hazırlamak mümkün. Sanırım çikolatayı meyve ve sebzeyle birlikte yemek en sağlıklısı,” diye konuşuyor. Hall’un geleneksel bir Meksika yemeği olan tavukta da çikolata kullanıyor ve çikolatanın doğal acı tadıyla yemeğe lezzet kattığını söylüyor.Ancak birçok Amerikalı için çikolata hala bir tatlı. Washington’da bulunan Kakao Bar adındaki gourmet çikolata dükkanında şeker ve baharatlardan oluşan her tür gıda mevcut. Dükkanın ortaklarından Rob Kingsbury’e göre herkes şeker ve baharat karışımı ürünleri seviyor. Şu anda en çok bunlar popüler. Tarçınlı çikolata da en çok satan çikolata çeşidi. Ancak “çikolata ile tavuk” ya da “tarçınla çikolata” karışımlarına alışamayan tüketiciler, büyük olasılıkla daha uzun süre geleneksel çikolata dükkanlarına gitmeye devam edecek.