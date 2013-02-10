Çikolatanın 'kutsal kitabı' yazıldı

Uzun yıllar pastacılık ve çikolatacılık yaptığı meslek hayatına çikolata tadımcısı olarak devam eden Georg Bernardini, çikolatalar hakkındaki tüm bilgi ve tecrübesini bir kitapta topladı. Bernardini, 38 ülkede tadına baktığı toplam 2 bin 700 çikolata hakkında değerlendirmelerini okuyucuya sunuyor.

Yarı İtalyan, yarı Alman Georg Bernardini, tam bir çikolata tutkunu olan Georg Bernardini, dünyanın en iyi ve en ilginç çikolatalarının nerede yapıldığını iyi biliyor.

Bernardini, "Çocukluğumdan beri tatlıyı severim. Meslek eğitimimi pastacılık üzerine yaparken, çikolata bende bir tutku haline geldi. "

Tutkusunu meslek haline getiren Bernardini, pastacılık ve çikolatacılıktan sonra şimdi de çikolata tadımcılığı yapıyor.

Kakaonun karakteri

Bernardini, "Önemli olan hangi çikolatanın kullanıldığı. Çoğunlukla önce çikolata tadı alırsınız, sonra kakaonun asıl karakteri damakta kalır. Örneğin bu kakao Madagaskar’dan. Başta çikolata tadını aldım, yutkununca ise meyvemsi bir tat kaldı damağımda."

Bernardini çikolatalar hakkındaki tüm bilgi ve tecrübesini bir kitapta toplamış. 38 ülkede tadına baktığı toplam 2 bin 700 çikolata hakkında değerlendirmeler yapmış.

Bernardini, "En önemli kriter %35'lik bir pay ile tat, daha sonra %30 malzemeler ve %25 aroması" diyor.

Bernardini'nin kitabı eleştirmenler tarafından 'çikolatanın kutsal kitabı' olarak tanımlanıyor.

Önce kakaonun Güney Amerika ve Afrika'da nerede ve nasıl yetiştirildiği...Ve nasıl nugat, şekerleme ve çikolataya dönüştüğünü anlatıyor.

Bernardini ana bölümde büyüklü küçüklü çikolata üreticilerini test edilip, not veriyor. 6 kakao çekirdeği, "mutlaka denenmeli" demek... Fakat bir çok ürün tek bir çekirden bile hak edemiyor...

Hangi çikolata 'kötü' dür

Bernardini, "Özensizce ve sadece kâr çıkarıyla üretilen, kalitesiz malzemenin kullanıldığı veya kötü tarife dayanan çikolata kötü çikolatadır" diyor.

Avrupa'nın en ünlü restoranlarında pastacı olarak çalışan ve Bonn kenti yakınlarında 18 sene boyunca kendi çikolatacısını işleten 45 yaşındaki Bernardini iyi çikolatanın nasıl yapıldığını çok iyi biliyor.

Çok farklı malzemeler tattığını belirten Bernardini, "Tadına baktığım en ilginç çikolata Japonya'daydı. Daha çok estetik ameliyatlarda kulanılan kolajenden yapılıyor. 500 mg kolajen ve 40 gram çikolata ile karıştırılıyor. Japon kadınları ciltlerine iyi geldiğini düşündükleri için bunu yiyorlar"

Georg Bernardini, "Dünyanın en iyi çikolatacısı İtalya'daki Domori'dir. Daha sonra Fransa'daki Patrick Roger, Belçika'dan Pierre Marcolini ve Avusturya'dan Zotter" diyor.

Değerlendirmeleri için yılda 36 kilo çikolata yiyen Bernardini formunu korumayı da başarıyor.

Bernardini, "En önemlisi spor yapmak. Tabi genel olarak yediklerime de dikkat ediyorum" diyor.

Ama bugünlük favorisi badem ezmeli ve fıstıklı çikolatalanın tadına bakmadan edemiyor. (Deutsche Welle Türkçe)