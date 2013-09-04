Çikolatalı Android!

Google'ın, 1 milyar cihazda yüklü olan ve akıllı telefon piyasasının yüzde 80'ine hakim olmasını sağlayan, mobil işletim sistemi Android'in her versiyonunun isimleri abur cuburlardan, şekerlerden ve tatlılardan seçiliyor.

Android'in 1 milyar kullanıcıya ulaşmasıyla beraber Google, 4.4 sürümünün adını 'Kit Kat' olarak duyurdu.

50 milyon Android çikolata

Google, 2009’dan bu yana her bir Android versiyonuna renkli isimler seçti. Bunlar arasında Cupcake (çörek), Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread (zencefilli çörek), Honeycomb (bal peteği), Ice Cream Sandwich (dondurmalı sandviç) ve Jelly Bean (jöleli fasulye) bulunuyor.

Fakat ilk kez bir markaya ait bir isim kullanılıyor. Nestle bu anlaşmayla 50 milyon adet özel 'Android Kit Kat' çikolatayı dünya genelinde satışa sunacak.

Andorid 4.4 'Kit Kat'ı temsil eden heykel, California'daki Mountain View'de bulunan şirket kampüsüne yerleştirildi bile.