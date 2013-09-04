T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Çikolatalı Android!

Akıllı telefonların yüzde 80'inde kullanılan Android işletim sisteminin 4.4 versiyonu tanıtıldı; adı 'Kit Kat' olan versiyonun reklamı için Nestle 50 milyon gofret üretecek

04 Eylül 2013 15:56

Google'ın, 1 milyar cihazda yüklü olan ve akıllı telefon piyasasının yüzde 80'ine hakim olmasını sağlayan, mobil işletim sistemi Android'in her versiyonunun isimleri abur cuburlardan, şekerlerden ve tatlılardan seçiliyor.
Android'in 1 milyar kullanıcıya ulaşmasıyla beraber Google, 4.4 sürümünün adını 'Kit Kat' olarak duyurdu.
 

50 milyon Android çikolata

 
Google, 2009’dan bu yana her bir Android versiyonuna renkli isimler seçti. Bunlar arasında Cupcake (çörek), Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread (zencefilli çörek), Honeycomb (bal peteği), Ice Cream Sandwich (dondurmalı sandviç) ve Jelly Bean (jöleli fasulye) bulunuyor.
Fakat ilk kez bir markaya ait bir isim kullanılıyor. Nestle bu anlaşmayla 50 milyon adet özel 'Android Kit Kat' çikolatayı dünya genelinde satışa sunacak.
\
Andorid 4.4 'Kit Kat'ı temsil eden heykel, California'daki Mountain View'de bulunan şirket kampüsüne yerleştirildi bile.

ETİKETLER

googleandroidkit katnestleçikolataakıllı telefonios

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24