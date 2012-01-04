Çikolata yerken boğuldu

T24- Aksaray’da yediği çikolatanın boğazına takılması sonucu nefessiz kalarak fenalaşan lise öğrencisi 16 yaşındaki Kader Altan’ın, yoğun bakımdaki 6’ncı gününde beyin ölümü gerçekleşti. Son sözlerinin, "Organlarımı bağışlayın" olduğu belirtilen genç kız, 5 kişiye hayat verecek.





Hürriyet’in haberine göre, Atatürk Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Kader Altan’ın, 27 Aralık günü okulda yediği çikolata boğazına takıldı. Nefes alamayan genç kız, fenalaştı. Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader’in beyninde oksijensiz kaldığı için hasar oluştu. Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam mücadelesi veren Kader’in dün akşam beyin ölümü gerçekleşti.



6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kader’in, ailesinden ölürse organlarının bağışlanmasını istemesi üzerine, aile beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışladı.



Beyin ölümü gerçekleşen Kader, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nden gelen ekip tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu genç kızın doktorlar tarafından alınan kalp kapakçıkları, kornea, karaciğer ve iki böbreğinin İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören ve doku uyumu sağlanan 5 hastaya nakledileceği belirtildi.

Kader Altan’ın, dün sabah saatlerinde hastane morgundan ailesi tarafından alınan cenazesi, Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.