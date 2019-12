Çikolata yerine makarna yiyin

En hassas döneminiz olan adet dönemini, huzurlu ve kilo almadan atlatmak mümkün



Bazı hukuk sistemlerinde cezada indirim nedeni olan adet dönemi, kadınların huyunun, suyunun değiştiği dönemler olarak bilinir. Değişik düzeylerde yaşanan adet dönemi sorunlarında her kadının ortak yönelimi ise tatlılardır. Yaşasın Hayat’tan Diyetisyen Güneş Aksüs, Diyet Dergisinde gem vurulmadığında kilo sorununa yol açan bu tatlı krizlerinin, en az zararla atlatılması için ipuçları verdi.



Adet döneminde kilo alınır mı?



Bazı kadınlar adet döneminde kilo aldıklarından yakınırlar. Peki, bir haftalık dönemde karbonhidrat yönünden zengin beslenmek hemen kilo aldırır mı? Miktarlara dikkat etmezseniz yanıtımız evet. Her adet dönemi sizin için kâbusa dönüşebilir. Bu süreci keyifli ve rahat atlatmak için canınızın istediği şeyleri miktarlarına dikkat ederek yiyip kilo almadan

atlatabilirsiniz. Adet dönemi vücudumuzda hormonların ve fizyolojik tepkilerin en yoğun olduğu dönemlerden biri. Bu dönemde vücut kendini olası bir hamileliğe hazırlar. Bu nedenle adet döneminizi iyi bir beslenme planıyla geçirmeniz, sağlığınızı korumanız ve bu dönemi en az sıkıntı ile atlatmanız açısından önem taşır.



Bal, pekmez yerine, makarna ya da ekmek tüketin



*Adet öncesi 1-2 haftalık süre boyunca kadınlarda duygusal gelgitler, yorgunluk, sinirlilik gibi belirtilerin yanı sıra su tutumuna bağlı ödem, göğüslerde hassasiyet, baş ağrıları, geçici kilo artışı ve aşırı tatlı yeme isteği gibi fiziksel yakınmalar da görülebilir. Bu dönemde özellikle kafein, basit şeker, tuz veya sodyum, yağ ve alkolden kaçınmak yakınmaları azaltır.

*Kompleks karbonhidratlar ve yüksek kalsiyum içeriği olan yiyecekler, tatlı yeme isteğini bastırır. Bu nedenle bol meyve-sebze, tam tahıl ürünleri, yağsız süt ve süt ürünlerinden faydalanmakta yarar var.

*Bal, reçel, pekmez, çikolata, pasta, dondurma, tatlı gibi basit karbonhidratlar yerine ekmek, pilav, makarna, patates gibi kompleks karbonhidratlara yönelin.

*B6 vitamininden zengin bir beslenme planı da adet öncesi dönemde yaşanan yakınmaları azaltır. Balık, tavuk, soya ürünleri, brokoli, muz havuç, yumurta, avokado, tahıllar ve ıspanak B6 vitamininden zengin yiyeceklerdir.

*Ayrıca bu dönemde vücudunuzda magnezyum da azalır. Et, süt, balık, yumurta, kuru baklagiller, kabak, tam tahıllar, çikolata, badem gibi magnezyum kaynaklarına yönelebilirsiniz.



Bol su için



Adet öncesi yaklaşık bir hafta boyunca metabolik hızınızda hafif bir artış olur. Bu da günlük enerjiye yaklaşık 200 kalori ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu dönemde kilo artışı konusunda endişelenip daha az yemek yemeye çalışmayın. Kilo artışınızın, su tutumuna

bağlı geçici bir durum olduğunu unutmayın.



Demir kaybı için: Kırmızı et ve yumurta



Adet döneminde kanamayla birlikte vücuttan demir kaybı olur. Demir eksikliği, yorgun ve güçsüz bırakacağı gibi, ileri düzeylerde kansızlığa da neden olabilir. Bu nedenle adet dönemi

boyunca kırmızı et, yumurta, tavuk, balık, domates, kırmızı biber ve yeşil yapraklı sebzeler yiyerek demirden zengin beslenmeye devam etmekte yarar var. Bu dönem boyunca tuz, alkol,

kafein ve basit şekerlerden de uzak durmak gerekir.