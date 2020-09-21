Çikolata ve gazlı içeceklere zaafı var; Japonya'nın en yaşlı insanı 117 yaşındaki Kane Tanaka oldu

Japonya, ülkedeki yaşlı insanlara ithafen düzenlenen bayramda 117 yaşındaki Kane Tanaka'yı ülkenin tarihindeki en yaşlı insan olarak kaydetti. Gazlı içecek ve çikolatalara olan zaafıyla bilinen Tanaka, en yaşlı insan ilan edilmesini kola içerek kutladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 117 yaşındaki Kane Tanaka, geçen yıl mart ayında Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak belirlenmişti. Tanaka'nın 60 yaşındaki torunu büyükannesinin sağlığının iyi olduğunu ve hayatın her gününün tadını çıkardığını söyledi.

Japonya'da hükûmetin yeni açıkladığı veriler, Japonya'da 65 yaş üstü vatandaşların sayısının 36 milyon 17 bin olarak belirlendi. 100 yaşını geçen vatandaşların sayısı ise 80 binin üzerinde oldu.