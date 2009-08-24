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Sağlık

Çikolata ölüm riskini azaltıyor!

Çİkolata kalp krizinin ardından görülen komplikasyonlara bağlı ölüm riskini azaltıyor.

24 Ağustos 2009 03:00

İsveçli bilim adamları, çikolatanın, kalp krizinin ardından görülen komplikasyonlara bağlı ölüm riskini azalttığını bildirdi.

İtalyan La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, Karolinska Enstitüsünde görev yapan bilim adamları, geçmişte kalp krizi geçirmiş 45-70 yaşları arasındaki bin 169 kişiyi 8 yıl boyunca gözlemledi. Haberde, bu kişilerin hiçbirinin diyabet hastası olmadığı da vurgulandı.

Haftada en az iki kez özellikle de bitter çikolata yiyenlerin kalp hastalıklarından ölüm oranlarının, hiç yemeyenlere nazaran 3 kez daha az olduğunu ortaya koyan araştırmanın sonuçları "Journal of Internal Medicine" dergisinin eylül sayısında yayımlandı.

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