'Çikolata Odası' Brooke Shields ile tanıtıldı

Brooke Shields fotoğrafları - FOTOGALERİ

Godiva, Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı ve benzersiz bir deneyim sunan çikolata odasını çikolata severlerin beğenisine sundu.Yıldız Holding'in 2007 yılı sonunda bünyesine kattığı dünya çikolata kategorisinin lideri Godiva, 13. Sevgililer Günü promosyonu dahilinde bir kez daha çikolata severlere benzersiz bir sürpriz hazırladı. Godiva'nın Sevgililer Günü kutularından alan bir şanslı çift, New York'ta Bryant Park Otel'de bu yıl ikincisi kurulan "Çikolata Odası"nda ("Chocolate Decadence Süite") konaklayacağı muhteşem bir New York seyahati kazanacak. Ünlü tasarımcı Jonathan Adler'in tasarladığı ve Larry Abel Design grubunun hayata geçirdiği Çikolata Odası'nı bu sene Brooke Shields basına tanıttı.Tanıtımda bir konuşma yapan Godiva CEO'su Jim Goldman "Godiva çikolata ile unutulmaz kutlamalar yaratmaya büyük önem veriyor. Bu sene de Sevgililer Günü için bu unutulmaz tecrübeyi bir çifte yaşatmak istedik. Bu odayı unutulmaz kılan Jonathan Adler'e teşekkür ederiz. Bu yıl Sevgililer Günü'nü Çikolata Odası'nda geçirmekten daha iyi bir seçenek düşünemiyorum" dedi.Çikolata Odası, Jonathan Adler'in imzalı parçalarıyla dolu. Bu parçalar arasında Adler'in minyatür kadın/erkek figürlerinin çikolatadan insan boyutları ile yapılmış halleri, çeşitli seramik vazo ve dekoratif malzemenin çikolata imitasyonları, mozaikten yapılmış bir çikolata duvarı, çikolata yatak başı ve kanepe kenarları, çikolatadan satranç takımı gibi öğeler bulunuyor. Çikolata Odası'nda Adler'in Utopia, Bargello ve Menagerie Koleksiyonlarının öğeleri değişik odalarda kullanılıyor.