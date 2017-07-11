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Çikolata kutusuyla uyuşturucu servisi yapan çete çökertildi!

Çeteye önceki gün eş zamanlı baskın düzenlendi

11 Temmuz 2017 15:36

İstanbul'da, yumurta şeklindeki çikolata kutularında uyuşturucu servisi yapan torbacı çetesi çökertildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece, Eyüp ve Kartal'da faaliyet yürüten torbacı çetesine önceki gün eş zamanlı baskın düzenledi. 

Operasyonda 43 kilo hint keneviri, 1 kilo 350 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram eroin, 7 bin 834 gram bonzai, 600 gram bonzai hammaddesi, 5 bin 390 adet ecdtacy, 92 gram kokain, 17 kilo aseton, 2 terazi, 2 tabanca, 61 mermi ele geçti. 1'i yabancı 8 kişi yakalandı. Evlerde satışa hazır paketlerin bulunduğu operasyonda torbacıların uyuşturucu hapları dünyaca ünlü çikolata firmasının yumurta şeklindeki kutularından çıktı.

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