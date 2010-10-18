Çikolata kolesterolü azaltıyor mu?

T24 - Koyu renk (bitter) çikolataların içerinde bulunan bir maddenin diyabet hastalarında aşırı yüksek kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceği iddia edildi.





Çikolatanın faydalarına ilişkin yeni bir araştırma daha yapıldı.



Polifenol açısından zengin çikolataların, kalp rahatsızlığı riskinin azaltılmasına fayda sağlayacağı yolunda zaten bazı araştırmalar bulunuyordu.



Hull Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu içeriğin yoğun olduğu çikolata verilen bazı diyabet hastalarında kolesterol seviyesinin düştüğünü belirledi.



Diyabet hastaları açısından yüksek kolesterol seviyesi ciddi bir sorun oluşturuyor, zira kalp hastalıkları riski yükseliyor.



Araştırma kapsamında tip 2 diyabeti olan 12 deneğe, 16 hafta boyunca polifenol içeriği artırılmış çikolata verildi.





Kolesterol dengesi



Deneklerde kolesterol seviyesinin dengelendiği, iyi kolesterollerin yükselmeye başladığı gözlendi.



Araştırmayı yöneten Profesör Steve Atkin, tip 2 diyabet hastalarının dengeli beslenme ve yaşam tarzının bir parçası olarak, kakao içeriği zengin çikolataların da bulunması gerektiği görüşünde.



İngiltere'de diyabet hastalarıyla ilgili çalışmalar yürüten en büyük kuruluş olan Diabetes UK ise yüksek yağ ve şeker içeriğinin, bu tür olumlu etkiler karşısında baskın geleceği yorumunu yaptı.



Her bir dark- bitter çikolata, 200'den fazla kalori 16 gram yağ içeriyor.



Bununla beraber Diabetes UK'in araştırma direktörü Doktor Iain Frame polifenol maddesinin, çikolata şeker ve yağ oranı yüksek olmayan yiyeceklere konup konamayacağına yönelik bir araştırmanın sonuçlarını görmek isteyeceklerini ifade etti.





