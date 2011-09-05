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Sağlık

Çikolata kalp krizine karşı etkili!

Çikolatanın faydaları arasına kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı koruma da eklendi.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Çikolatanın faydaları arasına kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı koruma da eklendi.

British Medical Journal'da sonuçları yayımlanan araştırmaya göre, yüksek miktarda kakao içerikli ürünler tüketenlerin kalp krizi geçirme veya diğer kalp damar hastalıklarına yakalanma ihtimali, bu ürünlerden az tüketenlere göre yüzde 37 daha düşük.


İngiltere'deki Cambridge üniversitesi bilim adamlarından Oscar Franco başkanlığında yürütülen araştırmada, çikolata düşkünlerinin inme geçirme riskinin de yüzde 29 oranında düştüğü görüldü.

114 bin kişinin verilerinin değerlendirildiği araştırmayı yürüten bilim adamları, bu konuda daha ayrıntılı araştırmaların da yapılması gerektiğini belirterek, yüksek kalori oranı nedeniyle aşırı çikolata tüketimi konusunda uyarıda bulundu.

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