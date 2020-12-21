Çikolata, kahve, meyveye milyonlarca sterlin harcamıştı; servetinin kaynağını açıklamayan kadın 22 milyonluk mal varlığını kaybedebilir

Britanya'da Harrods mağazasından dört yılda 16 milyon sterlinlik harcama yaptığı tespit edilen Zamira Hajiyeva isimli kadın, servetinin kaynağını açıklamazsa 22 milyon sterlinlik mal varlığına el koyulacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, Azerbaycan’da usülsüzlük nedeniyle yargılanan bir bankanın eski yöneticisi olan Zamira Hajiyeva’nın Britanya’da yaptığı lüks alışverişlerin ardından servetinin kaynağını açıklaması beklenen davada itirazı reddedildi.

Hajiyeva, mahkemenin taleplerini yerine getirmezse Britanya’nın Ulusal Suç Birimi, 22 milyon sterlin değerindeki varlığına el koyabilecek. Hajiyeva’nın mal varlıkları aradında birden fazla ev ve 11 milyon sterliklik bir golf sahası bulunuyor.

Hajiyeva’nın kaynağı bilinmeyen serveti, geçen yıl lüks tüketim mağazası Harrods’tan 2006 ve 2016 yılları arasında 16 milyon sterlinlik harcama yaptığının ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Hajiyeva’nın Harrods’ta çaya 24 bin sterlin, meyve sebzeye 10 bin sterlin ve çikolataya 32 bin sterlin harcadığı belirlenmişti.

Hajiyeva, herhangi bir yanlışı olduğu iddialarını reddediyor.