Çikolata devinde aile üyeleri mahkemelik oldu

Tadelle, Sarelle, Sagra gibi markaların yanı sıra tarihi İtalyan çikolata markası Pernigotti’yi de bünyesinde bulunduran Sanset Gıda’da aile üyeleri davalık oldu. Sanset’in çoğunluk hissedarı Sebahat Toksöz, iki oğluna karşı dava açtı. Anne Toksöz, dava dilekçesinde “Çocuklarım şirkete girmemi dahi engelliyor. Alınan kararlardan haberim olmuyor” dedi. Anne Toksöz mahkemeden, haberi olmadan alınan yönetim kurulu kararının iptalini istedi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Sanovel İlaç A.Ş.’nin de bağlı oldu Toksöz Holding’in kurucusu Eczacı Erol Toksöz 4 yıl önce vefat etti. Erol Toksöz’ün vefatı sonrası holdinge bağlı şirketlerin yönetim yapısı da değişti. Ahmet ve Zafer Toksöz kardeşler ile birlikte, anneleri Sebahat Toksöz de yönetim kurulu başkanı olarak şirketlerde görev aldı. Şimdilerde dava konusu olan Sanset Gıda’nın da sahibi olan Toksöz Ailesi, Türkiye’nin en zengin 100 ailesi listesinde de yer almıştı.

İki oğluna karşı dava açtı

Anne ile iki oğlu arasındaki uyuşmazlık, baba Erol Toksöz’ün ani ölümü sonrası daha da derinleşti. Birbirlerine karşılıklı ihtarname çeken taraflar arasındaki ‘kriz’ çözülemeyince yargı yoluna gidildi. Sebahat Toksöz, geçtiğimiz 24 Aralık günü İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Av. Ayşe Hergüner Bilgen'in açtığı davada, Ahmet-Zafer Toksöz kardeşlerin yanı sıra Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. A.Ş. de davalı konumda yer aldı.

"Şirkete gidemez oldum"

Dava başvuru dilekçesinde Sebahat Tokgöz’ün şirkette çoğunluk hissedar olduğu vurgulandı. Dilekçede, anne ile iki oğlu arasında derin bir anlaşmazlık olduğu kaydedildi. Dilekçede anne Toksöz adına özetle “Oğulları müvekkile karşı sert bir tutum sergiliyor; yoğun baskıda bulunuyor. Baskıdan ötürü müvekkil şirkete rahat bir biçimde gidemez durumda” dendi.

O karar iptal edilsin

Dilekçede, davanın kısa sürede incelenmesi talep edildi. Şirket yönetim kurulu olarak alınan son kararda anne Toksöz’ün haberinin olmadığı kaydedildi. Mahkeme ile paylaşılan bilgilere göre, Toksöz kardeşler, şirket olağan genel kurulunun 25 Aralık günü yapılmasını kararlaştırdı. Ancak durumdan annelerinin haberi ve onayı olmadı. Anne Toksöz, 22 Aralık’ta kendisine iletilen e-posta mesajı ile karardan haberdar oldu. Bu durumun hukuka aykırı olduğu savunularak, yönetim kurulu kararının iptali istendi.

Zafer-Ahmet Toksöz kardeşler Lêra Fresca markası ile dondurma üretimi de yapıyor.

“Zor durumda bırakılmak istendi”

Dilekçede “Genel Kurul gündemi müvekkilin bilgisi olmadan hazırlandı. Kendi aralarında böyle bir karar almışlar. Müvekkile de ‘bilgi’ amaçlı mesaj gönderilmiş. Alınan kararlardan biri de sermayenin tamamlanması… Hakim ortak olan müvekkile herhangi bir bilgi paylaşılmadan, önerisi alınmadan e-posta mesajının gönderiminden itibaren üç gün içinde genel kurula katılmasının istenmesinin, müvekkili zor durumda bırakmak için yapıldığı anlaşılmaktadır” dendi. Dava dosyasına, Toksöz kardeşlerin henüz savunmalarını sunmadıkları anlaşıldı. Mahkeme, ilk duruşma için 24 Mart’a gün verdi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada ilk duruşma martta yapılacak.

Toksöz kardeşler: Kendisi zaten hakim hissedar

Sanset A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Toksöz’ün aleyhlerine dava açtığı oğulları Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz kardeşler ise şunları söyledi: “Tarafımıza açılan davanın içeriğinden ve hatta varlığından annemizin haberdar olup olmadığından dahi emin değiliz. Annemiz Sebahat Toksöz aile şirketlerimizin hakim hissedarı ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Annemiz dilediği zaman yönetim kurulunu değiştirerek bizleri yönetimden çıkarmak ve şirket merkezini taşımak hakkına dahi sahiptir. Bu nedenle, ‘şirket merkezine gelememek’ iddiasının annemizin şahsi düşüncesi olmadığı kanaatindeyiz. Açılan dava, genel kurulun çağrısız surette toplanması konulu bir yönetim kurulu kararı hakkında olup, söz konusu genel kurul toplantısı annemizin yokluğunda zaten yapılamadığından; hukukçularımız, söz konusu davanın yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve hukuki yararının bulunmadığını bizlere ilettiler. Bu itibarla, davanın, birilerince yapay bir husumet yaratmak amacıyla kurgulandığını tahmin ediyoruz.”

Temeli 80 yıl önce atıldı

Sanset Gıda, Toksöz Holding bünyesinde bulunuyor. 750 kadar çalışanı olan şirketin üretimini yaptığı Tadelle, Sarelle, Sagra gibi markalar yaygın bir bilinirliğe sahip. Anılan markaların ilk üreticisi ise Ordulu Sağra ailesi. 1936 yılında Kahraman Sağra’nın kurduğu tesis, Türkiye’nin ilk fındık işleme tesisi olarak biliniyor. Marka 1980’lerde geniş bir dağıtım ağına erişti.

1994’e gelindiğinde ise Sağra Gıda Üretim A.Ş., Bayındır Holding’e satıldı. 1995 yılında Sağra’nın ünlü markası Tadelle için çekilen Fatih Terimli reklâm filmi ise uzun süre adından söz ettirdi. Ancak Temmuz 2001’de Bayındırbank’a TMSF’nin el koyması ile birlikte Sağra Gıda için de sancılı bir süreç başladı. Üretimin zaman zaman durduğu şirket de TMSF denetimine geçti. TMSF, 2007 yılında satışa çıkardığı Sağra Gıda’yı, 77 milyon dolarlık en yüksek teklifi veren Toksöz Holding’e sattı. Ünlü markaların tutkunları ise 2008’den itibaren ürünlere yeniden erişmeye başladı. İtalya’nın 150 yıllık markası Pernigotti de Sanset Gıda bünyesinde.