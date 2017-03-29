Çikolata devi Godiva market raflarında

Yıldız Holding'in 2008'de satın aldığı Belçikalı lüks çikolata devi Godiva market rafına girdi.

Holdingin atıştırmalık ürünlerinin çatı kuruluşu pladis'in Genel Müdürü Mete Buyurgan, aralarında Şok'un da olduğu 8 bin market noktasında Godiva satılacağını söyledi.

En büyük hedefin Godiva'yı daha fazla tüketiciye tattırmak olduğunun altını çizen Buyurgan, "Market rafı için en fazla tercih edilen 3 ürünü belirledik ve bu ürünleri de 3 farklı ebatta satışa sunduk. Ürünlerimiz 2.5 ila 15 lira arasında satılacak. Avrupa ve ABD'ye göre bu fiyatlar çok ekonomik" diye konuştu.

Godiva'nın 2008'de 500 milyon dolar olan satış gelirini 2016'da 1 milyar dolara, mağaza sayısını ise 400'den 750'ye çıkardıklarını belirten Buyurgan, Godiva'nın yeni market serisi için de Topkapı ve Silivri fabrikalarında ek 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Pladis Ortadoğu-Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Başkan Yardımcısı Başak Karaca da market rafına girecek ürün kalitesinde hiçbir değişiklik olmayacağını, yurt dışında ise ilk market satışına ABD ve Suudi Arabistan'da başladıklarını ifade etti.