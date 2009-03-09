Çikolata aklandı

Birçok insanın yemeye karşı koyamadığı yiyeceklerin başında gelen çikolata temize çıktı. Uzmanlar daha önce yapılan araştırmalarda iddia edildiği gibi çikolatanın sivilce yapmadığını açıkladı.



İngiltere'de faaliyet gösteren Frutels isimli firma cilt sorunu olanlara özel bir çikolata kürü hazırladı. İngiltere'de satışa sunulan ve akne tedavisinde kullanılan bu çikolatanın en özelliği zengin antioksidana sahip olması. Araştırmacı Paul MacDonald, günde 3-4 adet bu çikolatadan yemenin akneyi tamamen tedavi ettiğini söyleyerek, çikolatanın sivilce yapmasının ise tamamen bir efsane olduğunu ifade etti.

