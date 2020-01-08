Çıkartılan 31 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 24 kararname düzeltildi

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kapsamında çıkarılan 24 asıl kararnameyi düzeltmek için 31 farklı kararname yayımlandığını belirterek, “55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 31’inin daha önce çıkarılan kararnamelerde değişiklik ve yanlışı düzeltmek için çıkarılmış olması bile sistemin yönetmekteki yetersizliğinin ve ülke yönetimindeki savrulmanın, ciddiyetsizliğin örneğidir” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’li Toprak, 1.5 yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ele aldı. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin parlamenter sisteme göre daha hızlı, etkili ve istikrarlı bir hükûmet sistemi olduğu iddiasıyla getirildiğini belirten Toprak, yeni sistemde kararların daha etkili ve sağlıklı alınacağı savunulurken bu durumun tam tersi bir manzara yaşandığına işaret etti. Toprak, “Sistemde alelacele çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hemen arkasından tekrar değiştiriliyor, tekrar tekrar düzeltiliyor. Nerede hız? Nerede istikrar” dedi.