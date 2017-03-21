Çıkarma gemisi yok; taşıyacağı zırhlılar için sözleşme imzalandı

AKP’nin 1 Kasım seçimleri öncesinde "yerli uçak gemisi" olarak duyurduğu 'Havuzlu Çıkarma Gemisi' projesinde bir ilerleme kaydedilmezken geminin ‘çıkarması’ planlanan amfibik zırhlı araçların üretimi için sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre 27 zırhlı amfibik hücum aracı üretilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre, Türkiye’nin üreteceği Havuzlu Çıkarma Gemisi'nin büyük oranda İspanyol Navantia firmasınca üretilen Juan Carlos modelinden esinlenmesi bekleniyor. Bu amaçla Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) ihale için yaklaşık 1 milyar dolar bedelle sözleşme imzaladığı Sedef Gemicilik de İspanyol firma ile alt yüklenicilik sözleşmesi imzaladı. Yerli üretileceği varsayılan projede İspanyol Navantia, gemi dizayn, alt imar inşaat işlemleri, teknoloji transferi kapsamında motor, entegre platform yönetim sistemleri ve teknik destek sağlayacak. Toplam 150 araç, 8 helikopter, 3 İHA ve 1200 kişi kapasiteli olması planlanan geminin deniz aşırı misyonların kriz anında tahliyesi ve doğal afetlerde kurtarma amaçlı olarak kullanılması gündemde. Ancak Türkiye’nin denizaşırı kapsamlı bir çıkarma harekatına ihtiyaç duymayacağı, bu nedenle gemiye ihtiyaç olmadığı da savunuluyor.

SSM’in internet sitesinde “Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi” olarak bilgi verilirken kapsam, “1 Adet LHD, 4 adet çıkarma aracı (LMC), 2 Adet Araç ve Personel Çıkarma Aracı (LCVP), 1 adet RHIB Bot ve 1 adet Komutan Vasıtası” olarak sıralanıyor.

SSM internet sitesinde projenin mevcut durumu için “Sözleşme yürütme faaliyetlerine devam edilmektedir” şeklinde not düşülmüş durumda. Üretilmesi planlanan Havuzlu Çıkarma Gemisi’nin henüz “kavramsal” aşamada olmasına karşın geçtiğimiz hafta daha ileri bir adım adıldı. Üretileceği varsayılan geminin çıkarması planlanan zırhlı hücum araçları için de FNSS firması ile sözleşme imzalandı. İmza Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Havuzlu Çıkarma gemilerinden hareket ederek amfibi harekatlarda kullanılacak 27 adet zırhlı amfibi hücüm aracı için sözleşme imzalandı” şeklinde duyuruldu.

Zırhlılardan 23’ünün personel, 2’sinin komuta ve 2’sinin de kurtarma aracı olarak üretilmesi planlanıyor. Yurt içi geliştirme modeli kapsamında firmanın imkan ve kabiliyetleri ile tasarlanacağı belirtilen zırhlıların, maliyeti ve üretim takvimi ise bilinmiyor.