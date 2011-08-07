'Çıkacağım ilk kızla evleneceğim'

T24 - Daha önce bir kez evlilikten dönen Sergen Yalçın artık nikah masasına oturmak istiyor...



Sergen Yalçın, Habertürk'ten Helin Avşar'a konuştu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...



- İki uzun ilişki yaşadım. Bir kez evlilikten döndüm. O şansı bulamadım. Artık beraber olduğum ilk kızla evleneceğim. Bunu yazın lütfen.



- Birisi yok ama düşünüyorum. Daha doğrusu düşünmeye başladım. Aday yok ama...



- Kimi görseler yanında sevgili diye yazıyorlar. İnsanlara bir şey anlatamazsın. Mesela geçen gün bir arkadaşımın hanımıyla oturuyorduk. Çekip 'sevgilisiyle oturuyor' diye yazmışlar. bu da tabii insanların seni yanlış tanımasına neden oluyor.





