Cihatçılara karşı yasa hazırlığı



Beş milyonluk Müslüman nüfusuyla Avrupa Birliği içindeki en büyük Müslüman topluluğunun bulunduğu Fransa'da hükümet, Suriye ve Irak'ta savaşan yüzlerce Fransız cihatçı nedeniyle terörle mücadele kapsamında önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor. Hükümet, başta cihatçı olabileceğinden şüphe edilen kişilere ülkeden çıkış yasağı getiren yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

İslamcı terör gruplarına katılacakları şüphesiyle, İslamcılara getirilecek ülkeden çıkış yasağı yetişkinlerin yanı sıra reşit olmayan gençleri de kapsayacak. Bu yolla Suriye ya da Irak'a savaşmaya gidenlerin, Avrupa'ya dönüp olası terör saldırıları düzenlemelerinin engellenmesi hedefleniyor.

Yetişkinlere yönelik yurtdışına çıkış yasağının, mahkeme emriyle olması planlanırken, reşit olmayan gençlerin ise aileleri üzerinden yasağa tabi olması öngörülüyor. Yasa tasarısına göre, altı ay süreli yurtdışı çıkış yasağının, uzatılabilme imkânı bulunuyor.

Yasa tasarısı, ülkeden çıkış yasağının yanı sıra, cihat propagandası yapan internet sayfalarının da mahkeme yoluyla daha kolay kapatılabilmesini öngörüyor.

Avrupa genelinde kayıt sistemi

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, çarşamba günü Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Avrupa genelinde bir kayıt sistemi oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Cazeneuve, bu sistem sayesinde her ülkede, risk barındıran kişilerin, uçak bileti rezervasyonlarından itibaren tespit edilebileceğine dikkat çekti.

Sistemin tüm Avrupa Birliği içinde uygulanması gerektiğini kaydeden Cazeneuve, havayolu şirketlerinin, şüpheli kişilerin yolculuk yapmalarına izin vermelerinin gelecekte yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Yasa tasarısına göre şüpheli kişiler tek tek de takip edilebilecek. Bu yolla, internet üzerinden radikalleşen kişilerin gözetim altına alınabilmesine olanak sağlanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, internet üzerinden yapılan cihat propagandası ile de mücadele edilebilecek. Yetkililerin, internet üzerinden takip imkânlarında yeni bir düzenleme yapılması öngörülürken, internet sağlayıcıların tıpkı pedofili vakalarındaki gibi cihat reklamı yapan sayfaları anında bloke edebilecek.

Fransız yönetimi, Fransız vatandaşlığı ya da Fransa'da oturma iznine sahip en az 800 kişinin Suriye'de savaştıklarını tahmin ediyor. Bu sayının Almanya'da yaklaşık 300 Avrupa genelinden ise en az 2 bin olduğu tahmin ediliyor. Yasanın yılsonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.