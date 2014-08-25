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Dünya
Deutsche Welle

'Cihatçılara karşı daha sert önlemler alınsın'

Başta Londra olmak üzere çok sayıda kişi İngiltere'den Suriye ve Irak'a savaşmaya gidiyor. Londra belediye başkanı cihatçılara karşı önlemlerin sertleştirilmesini talep ediyor.

25 Ağustos 2014 22:03


Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, ülkedeki cihatçılara karşı daha sert güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın başkanı olduğu Muhafazakâr Parti üyesi Johnson, Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, ülkede yeniden 'Control Orders' yasasının (Kontrol Talimatları) devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

Control Orders, olası terör şüphelilerinin somut kanıtlar olmadan da hareket özgürlüklerinin kısıtlanabilmesine olanak sağlıyor. İngiltere, 2005 yılında Londra Metrosu'ndaki terör saldırılarının ardından Control Orders'ı devreye koymuş ancak 2011 yılında yasa yeniden gevşetilmişti.

Johnson, yasanın yeniden devreye girmesine ek olarak ülkeden cihat için Suriye ve Irak'a giden İngilizlerin, vatandaşlıklarının da geri alınmasını talep ediyor. Johnson aynı zamanda, geçerli bir sebepleri olmadan Suriye ve Irak'a giden İngiliz vatandaşlarının 'terörist' olarak kabul edilmelerini talep ediyor. Ancak belediye başkanının bu önerisi İngiltere içinde tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May de, hükümetin ‘terörle mücadele yasası'nı revize edeceklerini açıkladı. Hükümetin verdiği bilgiye göre, İngiltere, Kuzey Irak'taki çabalarını da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Kürdistan Bölgesel Yönetimi için Simon Mayall'ın güvenlik temsilcisi olarak görevlendirildiği belirtildi.

James Foley'i öldüren İngiliz vatandaşı cihatçının, daha önce Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Mısırlı Abdül Macid Abdül Bary olduğundan şüpheleniliyor. Aynı şahsın daha önce de yine Suriye'de kafa kesme görüntülerini Twitter üzerinden paylaştığı bildiriliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı hâlihazırda Suriye ve Irak'a giden İngiliz pasaportlu cihatçıların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyor. İngiliz pasaportlu cihatçıların büyük bir kısmının Londra'da yaşadıkları belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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