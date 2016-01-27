Cihatçılar bir İsviçreli'yi kaçırdı

Mali'de İsviçreli bir kadının kaçırılmasının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı
cihatçı
bir örgüt üstlendi. Moritanya haber ajansı El Ahbar'a, Sahra Emirliği adlı örgüt
tarafından gönderilen videoda rehir alınan Beatrice Stokly'nin karşılığında çok sayıda
örgüt üyesinin serbest bırakılması talep edildi.
Video kaydında İsviçreli'nin genç
Müslümanları dinden çıkardığı için kaçırıldığı
belirtildi ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sahra Emir'i
Ahmed El Faki El Mehdi'nin salıverilmesi istendi.
Aynı zamanda Ebu Turab olarak da adlandırılan örgüt lideri Mali'nin Timbuktu
kentindeki değerli tarihi eserleri tahrip ettirmekle suçlanıyor. Ebu Turab,
Lahey'de
yargılanan ilk cihatçı olarak eylül ayında ilk kez duruşmaya çıkarılmıştı.
Daha önce de kaçırıldı
Yıllar önce Mali'ye yerleşen İsviçreli Stockly, 8 Ocak'ta Timbuktu'daki evinden
kaçırılmıştı. Sosyal çalışmalar yaptığı belirtilen Stockly, 2012 yılında
da kaçırılmış
ve Burkina Faso hükümetinin araya girmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştu.
Fidye karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen Stockly, Timbuktu'dan ayrılmayı
reddetmişti. Yıllar önce Sahel bölgesinde kaçırılan üç yabancıdan şimdiye kadar haber
alınamadı. Sahel bölgesinde 2012 yılında İslamcı örgütler tarafından toplam 24 kişi
rehin alınmıştı.
Mali'deki terör olayları
2012 ilkbaharında İslamcı örgütlerlin eline geçen Mali'nin kuzey bölgelerinde Fransa
askeri müdahale başlatıp örgütün güneye ilerlemesini önlemişti. Aralık ayı ortalarında
Timbuktu'da, aralarında Hristiyan radyosunda çalışan bir gazetecinin de bulunduğu üç
kişi öldürülmüştü. Radikal dinci örgütlerin kasım ayında bastıkları
başkent
Bamako'daki lüks otelde iki saldırgan ile 14'ü yabancı olmak üzere 20 kişi
öldürülmüştü. Saldırı üzerine Mali'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması mart ayı
sonuna kadar uzatıldı.