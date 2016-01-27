Cihatçılar bir İsviçreli'yi kaçırdı

Mali'de İsviçreli bir kadının kaçırılmasının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı

cihatçı

bir örgüt üstlendi. Moritanya haber ajansı El Ahbar'a, Sahra Emirliği adlı örgüt

tarafından gönderilen videoda rehir alınan Beatrice Stokly'nin karşılığında çok sayıda

örgüt üyesinin serbest bırakılması talep edildi.

Video kaydında İsviçreli'nin genç

Müslümanları dinden çıkardığı için kaçırıldığı

belirtildi ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sahra Emir'i

Ahmed El Faki El Mehdi'nin salıverilmesi istendi.

Aynı zamanda Ebu Turab olarak da adlandırılan örgüt lideri Mali'nin Timbuktu

kentindeki değerli tarihi eserleri tahrip ettirmekle suçlanıyor. Ebu Turab,

Lahey'de

yargılanan ilk cihatçı olarak eylül ayında ilk kez duruşmaya çıkarılmıştı.

Daha önce de kaçırıldı

Yıllar önce Mali'ye yerleşen İsviçreli Stockly, 8 Ocak'ta Timbuktu'daki evinden

kaçırılmıştı. Sosyal çalışmalar yaptığı belirtilen Stockly, 2012 yılında

da kaçırılmış

ve Burkina Faso hükümetinin araya girmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştu.

Fidye karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen Stockly, Timbuktu'dan ayrılmayı

reddetmişti. Yıllar önce Sahel bölgesinde kaçırılan üç yabancıdan şimdiye kadar haber

alınamadı. Sahel bölgesinde 2012 yılında İslamcı örgütler tarafından toplam 24 kişi

rehin alınmıştı.

Mali'deki terör olayları

2012 ilkbaharında İslamcı örgütlerlin eline geçen Mali'nin kuzey bölgelerinde Fransa

askeri müdahale başlatıp örgütün güneye ilerlemesini önlemişti. Aralık ayı ortalarında

Timbuktu'da, aralarında Hristiyan radyosunda çalışan bir gazetecinin de bulunduğu üç

kişi öldürülmüştü. Radikal dinci örgütlerin kasım ayında bastıkları

başkent

Bamako'daki lüks otelde iki saldırgan ile 14'ü yabancı olmak üzere 20 kişi

öldürülmüştü. Saldırı üzerine Mali'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması mart ayı

sonuna kadar uzatıldı.



