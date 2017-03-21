Cihatçı ve muhaliflerden Şam'a yeni saldırı

Aralarında cihatçıların da bulunduğu isyancı grupların iki gün önce püskürtülen saldırıları ardından Şam'a yeni bir saldırı başlattığı bildiriliyor.

AFP'nin Şam'ın doğu mahallelerindeki bir muhabiri ile bir diğer gözlemci bu sabaha karşı büyük bir patlamayı şiddetli çatışma seslerinin izlediğini, hükümet güçlerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla cevap verdiğini aktardı.

AFP'ye konuşan Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdül Rahman, sabahki patlamanın bomba yüklü araç olabileceğini, çatışmaların Jobar ve Qabun mahallelerine konuşlanmış olan muhalifler ve hükümet güçleri arasında yaşandığını söyledi.

Abdül Rahman Suriye hava kuvvetlerinin, muhaliflerin mevzilerini bombaladığını, onların da Jobar yakınlarında kent merkezine sadece bir kaç kilometre mesafedeki Abbasi ve Tijara mahallelerini topa tuttuklarını ekledi.

Muhalifler, pazar günü hükümetin geri aldığı yerleri yeniden ele geçirdiklerini söylüyor ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Suriye devlet medyası da şiddetli çatışmalar olduğunu bildiriyor.

Resmi Suriye haber ajansı SANA 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ajans "Suriye ordusu terörist grupların ilerleme çabalarına karşı koyuyor ve onları Jobar'ın kuzeyinde kuşatmaya alıyor" dedi.

Cihatçıların da destek verdiği farklı muhalif gruplar Pazar günü Şam'ın Jobar bölgesine büyük bir saldırı başlatmış ama hükümet güçleri tarafından püskürtülmüşlerdi.

Suriye savaş uçakları bu çatışmalar sırasında isyancıların mevzilerine otuzu aşkın saldırı yapmıştı.

Muhalifler son iki yıldır ilk kez Şam'a yönelik saldırı düzenliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pazar günü başlayan birinci dalga saldırıda en az 72 kişinin öldüğünü, bunlar arasında 38 Suriye askeri ve 34 muhalifin bulunduğunu bildirmişti.

Suriye'de 2011 yılında Esad hükümetine yönelik protestolar ile başlayıp karmaşık bir iç savaşa dönüşen çatışmalarda şimdiye kadar 320 bin kişinin öldü milyonlarca insan yerinden oldu.

Siyasi bir çözüm bulunması için yürütülen girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınmadı. Fakat perşembe günü Cenevre'de bir müzakere turu daha başlayacak.