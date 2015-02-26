'Cihatçı John'un kimliği belli oldu



İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlerde göre "Cihatçı John" lakaplı IŞİD militanının Muhammed Emwazi olduğu öne sürüldü. İngiliz ve ABD resmi makamları ise olayı henüz doğrulamadı. "Cihatçı John" ilk kez geçen ağustos ayında IŞİD'in çektiği bir infaz videosunda yüzü maskeli olarak görüntülenmişti. Videodaki kişinin İngiliz aksanıyla konuştuğu dikkat çekiyordu.

İngiliz BBC'nin haberine göre Kuveyt'te doğan Emwazi, yirmili yaşlarda ve daha önceden Londra'da yaşıyordu. Emwazi'nin uzun bir süredir İngiliz istihbaratının takibinde olduğu belirtiliyor. Washington Post gazetesine konuşan Emwazi'nin eski bir arkadaşı, "Kardeşim gibiydi, videodakinin o olduğundan hiç şüphem yok" açıklamasını yaptı.

Emwazi'nin Londra'da yaşadığı dönemde zaman zaman Greenwich'deki camiye gittiği ve Westminster Üniversite'den mezun olduğu belirtiliyor. Eski arkadaşları 2009 yılında Tanzanya'ya yapmayı planladığı bir safari tatilinin başlamadan havaalanında sona ermesinin ardından, Emwazi'nin radikalleşmeye başladığını kaydediyor. Emwazi'nin Ömer ve Ebu Talip adlı iki kişiyle birlikte Tanzanya'nın Darüsselam havaalanında bir gece tutulduğu, daha sonra sınır dışı edildiği belirtiliyor. Söz konusu olayın nedeni ise bilinmiyor.

Washington Post gazetesinin haberinde bunun üzerine Emwazi'nin Amsterdam'a gittiği ifade ediliyor. Haberde bir İngiliz İnsan Hakları örgütü çalışanı, Emwazi'nin Londra'ya döndükten sonra Amsterdam'da kendisine haksızlık yapıldığını anlattığı kaydediliyor. Söz konusu kişi Emwazi'den en son Kuveyt'e yerleştiği 2012 yılında haber aldığını söylerken, Emwazi'nin buradan nasıl Suriye'ye geçtiği ve IŞİD'e katıldığı ise bilinmiyor.