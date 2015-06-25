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Deutsche Welle

Cihatçı gelinleri kadınlar buluyor

Almanya’da NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'dan gazeteciler aylarca Almanya'dan genç kızların neden IŞİD'e katıldığını araştırdı. Haberlerine göre, kadınlar bu süreçte aktif rol oynuyor.

25 Haziran 2015 16:17


Alman yayın kuruluşları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'dan üç gazeteci Georg Heil, Andreas Spinarth ve Volker Kabisch, aylar boyunca Almanya'nın Frankfurt, Münih, Hamburg gibi kentlerinden genç kızların Suriye sınırını aşarak IŞİD'e katılmasının nedenlerini ve bunda rol oynayan faktörleri araştırdı. Gazetecilerin hazırladığı “Hilafet için gelinler. IŞİD genç kızları nasıl kazanıyor?” adlı haber, bu akşam saat 22:45'te Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanacak.

Haberde, Rheinland-Pfalz eyaleti Emniyet Teşkilatı'na dayandırılarak verilen bilgilere göre, onlarca IŞİD sempatizanı kadın Almanya'dan genç kızları IŞİD'e kazandırmak için sistematik hareket ediyor. IŞİD sempatizanı kadınların bilinçli bir şekilde IŞİD savaşçısı erkeklerle evlenmek isteyen kızları aradığı belirtiliyor. Çoğu henüz reşit yaşta olmayan bu genç kızların, IŞİD üyesi erkekler ile evlenip çocuk yapması amaçlanıyor.

Rheinland-Pfalz Emniyet Teşkilatı'nda görevli İslam bilimci Marvan Ebu-Team, IŞİD sempatizanı kadınların bunun için sosyal medya organlarını, özellikle de Facebook'u kullandığını, profillerden hareket ederek genç kızlarla iletişim kurduğunu ifade ediyor. Uzman, “Bu, genç erkeklerin IŞİD'e kazandırılmasından daha farklı işliyor. Suriye'ye giden genç erkeklerin çoğu genç kızlar kadar iyi organize olmuş değiller” diyor. Rheinland-Pfalz Emniyet Teşkilatı tarafından hazırlanan rapora göre, IŞİD sempatizanı kadınlar ‘Genç kız şebekesi' adı verilen bir şebeke etrafında Almanya genelinde örgütleniyor. Ebu-Team, “Bu genç kadınlar potansiyel kişilerin hayat gerçekliklerini ve hayallerini biliyor, ona göre tepki veriyorlar” diyor.

Haberde, hâlihazırda Suriye ve Irak'a gitmiş kadınlarla, Almanya'daki IŞİD sempatizanı kadınlar arasında da iletişim ve işbirliği bulunduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin, Suriye'ye ve Irak'a gitmek isteyen genç kızların yolculuğuna yardım edildiği belirtiliyor.

Almanya'dan Suriye'ye yüz dolayında kadının gittiği tahmin ediliyor. Yaklaşık yarısı 25 yaşın altında olan bu genç kadınların, altısından birinin ise henüz reşit olmadığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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