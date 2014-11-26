'Cihat yolcusu' Hollandalı kadın serbest

IŞİD militanı ile evlenmek için Suriye’ye giden ve bir süre sonra ülkesine geri dönen 19 yaşındaki Aicha, tutuksuz yargılanacak.

Türk kökenli IŞİD militanı Ömer Yılmaz ile evlenmek için Suriye'ye giden ve ülkesine dönüşünde gözaltına alınan 19 yaşındaki Hollandalı Aicha, şartlı olarak serbest bırakıldı.

Aicha ‘terör örgütüne üye olduğu’ gerekçesiyle tutuksuz yargılanacak.

Aylar önce internet üzerinden tanıştığı IŞİD militanı Ömer Yılmaz'a aşık olan Aicha, kısa sürede radikalleşerek çarşaf giymeye başlamıştı. Pasaportuna el konan Aicha, kimlik kartını kullanarak trenle Türkiye'ye gelmiş oradan da Suriye'ye geçmişti.

Sonrasına ilişkin bilgiler ise, Aicha ile IŞİD militanı Yılmaz’ın imam nikahıyla evlendikleri, üç ay sonra Aicha'dan sıkılan Yılmaz’ın onu hiç tanımadığı bir başka IŞİD militanıyla birlikte olmaya zorladığı ve Aicha’nın bunun üzerine annesine ulaşarak Hollanda'ya geri döndüğü şeklinde.