Annesinin IŞİD'in elinden aldığı Hollandalı kadın mahkemeye çıkacak

Annesinin çabaları sonucu Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'deki kalesi olarak görülen Rakka'dan Hollanda'ya geri dönen19 yaşındaki Aicha bugün 'kamu güvenliğini tehdit' şüphesiyle hâkim karşısına çıkıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Aicha'nın Hollanda'nın Maastricht kentine geri döndükten sonra tutuklandığı açıklandı.

Kısa zaman önce İslam dinine geçen Aicha'nın, bir radikal İslamcı bir militanla evlenmek için Rakka'ya gittiği tahmin ediliyor.

Anne Monique, kızını IŞİD'in elinden alabilmek için tek başına bölgeye kadar gitmek zorunda kaldığını söylemişti. Annenin soruşturma kapsamında olmadığı belirtildi.

Aicha'nın radikal İslamcı militanlarla evlenmek için Suriye ve Irak'a giden Avruıpalı genç kadınlardan sadece birisi olduğu düşünülüyor.

Gizlilik kararı var

Hollanda mahkemesi bugün başlayacak dava için gizlilik kararı almış durumda. İlk duruşmadan Aicha'nın ne kadar süreyle tutuklu kalacağına dair bir karar çıkması bekleniyor.

Savcılığın hakimden tutukluluk süresini uzatması talebi gelmesi de beklentiler arasında. Savcılık böylelikle eldeki delillerin daha detaylı biçimde incelenmesini hedefliyor.

Mahkeme yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre ilk ifadeler ise üç ay içerisinde alınacak.

Bu süreç içerisinde Aicha'nın annesi hariç aile üyeleriyle ya da basınla konuşup görüşmesi de yasaklanmış durumda.

Türkiye kökenli Hollandalı militan

Aicha'nın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı olan ve daha önce Holanda ordusunda da görev yapmış olan Ömer Yılmaz ile evlenmek için Suriye'ye gittiği belirtiliyor.

Yılmaz kendisini eğitmen, 'savaşçı ve insani yardım çalışanı' olarak adlandırsa da hangi örgüte bağlı olarak çatışmalara girdiği bilinmiyor.

Yılmaz BBC'den Anna Holligan'ın sorularını yanıtlarken, Hollandalı kızın başka bir militanla evlenmek için Suriye'ye geldiğini, ancak o militan ölünce kendisinin kızla evlendiğini söylemişti.

Yılmaz o görüşmede, "Evlilik yürümedi. Biz de ayrıldık. Ben kendi yoluma gittim, o kendi yoluna" demişti.

Aicha'nın annesi Hollandalı yetkililerin telkinlerine karşın Türkiye-Suriye sınırına kadar giderek kızını alıp ülkeye geri dönmeyi başarmıştı.

Monique'in Rakka'ya kadar gidip gitmediği yönünde çelişkili bilgiler var.