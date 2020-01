Hollandalı anne, kızını Türk IŞİD'ciden film gibi bir operasyonla kurtardı

Hollandalı Sterlina, IŞİD’in medyatik yüzü cihatçı Yılmaz’a gönlünü kaptırınca soluğu Suriye’de aldı. Ama bu ay başında annesine ‘Beni kurtar’ diye haber yolladı. Annesi, yardım istediği Hollanda polisinin bile ‘tehlikeli’ diye korktuğu yere gidip kızını kurtardı

Vatan’dan Uğur Koçbaş’ın haberine göre, Türkiye’den Hollanda’ya göç eden Adanalı bir ailenin çocuğu olan Yılmaz, Hollanda ordusunda 2 yıla yakın süre görev yaptıktan sonra ‘cihada’ katılmak için Suriye’ye ülkeye gitti. 26 yaşındaki 3 dil bilen Türk savaşçının hemen hemen her gün internete girip savaşla ilgili yazdıkları, Note 3 telefonuyla çektiği kaliteli fotoğraflar tüm dünya medyasının ilgisini çekti. Hollanda basınının ardından, İngiliz The Times, Fransız Le Monde ve son olarak Amerikan New York Times gazetelerine haber oldu. Kendisiyle konuşmak için Suriye’ye gelen Hollandalı TV ekibine verdiği röportaj ülkesinde olay oldu. Yılmaz ya da Suriye’deki adıyla ‘Omar Yilmaz’ Hollanda’da çok popüler hale geldi.

Yılmaz’la evlendi, Ayşe oldu

O kadar ki kendisine hayran olan Sterlina adındaki bir Hollandalı genç kız Yılmaz’la internet üzerinden temasa geçti. Müslüman olup Suriye’ye giderek Yılmaz’la evlenmek istediğini söyledi. Uzun zamandır Ask.fm’deki sayfasında, ‘İnançlı bir kadınla evlenmek istediğini’ söyleyen Türk militan da teklifi kabul etti. Müslüman olup ismini Aicha (Ayşe/Ayça) olarak değiştiren 19 yaşındaki Hollandalı kız, şubat ayında Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştı ve Yılmaz’la evlendi. Çift, IŞİD’in ‘halifelik devleti’nin başkenti olan Rakka kentine yerleşti.

‘Anne burası cehennem gibi’

49 yaşındaki acılı anne Monique kızının peşinden Ekim ayında Türkiye’ye geldi, Suriye’ye geçip kızını aradı ancak başarılı olamadı. Umutsuz bir şekilde Hollanda’ya geri döndü. Bir zamanlar arkadaşlarıyla dışarıya çıkmayı ve piyano çalmayı seven sarışın, mavi gözlü kızından hiç haber alamıyordu. Ancak bu ayın başında Hollandalı kız, annesi ile bir kez daha temasa geçti. Bu kez yardım istiyordu. “Anne burası cehennem gibi beni kurtar” diyordu. Anne Monique bu çağrıya kayıtsız kalamazdı. Hemen yaşadığı kent olan Maastricht’te emniyete başvurdu. Polis, ‘Kızınızı kurtarmak için hiçbir şey yapamayız. Orası çok tehlikeli. Ayrıca kendi isteğiyle gitmiş ve Suriye’deki terör örgütüne yardımda bulunmak Hollanda yasalarına göre suç’ yanıtı verince anne kızının, ‘Bazen doğru hissettiğini yapman gerekir’ mesajını hatırladı ve Suriye’ye gitmek için yola çıktı.

Hollanda Ordusu’ndan atıldı

Gerçek ismi Salih Yılmaz olduğu sanılan ancak Yılmaz ismini kullanmayı tercih eden Türk militan, 11’inci Jandarma Eğitim Tugayı ve Hatay’da 87-3 dönem 460 günlük askerlik yapmış, ardından Hollanda ordusuna katılmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle ordudan atılmıştı.

Çarşaf giyip sınırı geçti

Hollandalı anne, bir çarşaf aldı. Türkiye’ye giden uçağa bindi. Türkiye’de sınıra geldiğinde buradaki insan kaçakçıları aracılığıyla Suriye’ye girdi. Facebook üzerinden kızıyla haberleşti. Kızının kaçışını Facebook üzerinden planladılar. ‘Kızım olmadan asla’ filmini andıran kaçışın ardından kimliği açığa çıkmasın diye soyadı gizlenen kız, Türkiye’ye ulaşmayı başardı. Aicha, sınırı kendi geçti ve kızını Türkiye tarafında bekleyen annesine gözyaşları içinde sarıldı. Ancak Hollanda’ya dönmeleri için bir engel vardı. Aicha’nın pasaportu Yılmaz’daydı. Ve Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı için sorgulanması gerekiyordu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Anne ve kız işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün serbest bırakıldı ve Hollanda’ya gitti.