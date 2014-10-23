Cihat kadınlara neden cazip geliyor?



ABD'nden 15-17 yaşları arasındaki üç kız hafta sonunda Frankfurt Havalimanı'nda polis tarafından yakalandı. Kızlar radikal IŞİD örgütüne katılmak için yola çıktıklarını doğruladılar. Yetkililer üç çocuğu ABD'ye gönderdi. Bundan birkaç ay önce ise Almanya'nın Konstanz kentinde liseye giden bir kız öğrencinin Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere'nen en eski üniversitelerinden Londra'daki King's College'in terör uzmanlarından Katherine Brown, Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya giden kadınlarının sayısının 200 olduğunu tahmin ediyor. Brown kadınların IŞİD'e katılma nedenlerini şöyle açıklıyor: "İlk neden, IŞİD'in izlediği siyasi çizgiyi reddetsek de, bir 'İslam devleti' hayali sunması. Bunun cazip bir tarafı var. Basit, saf romantik bir açıklama söz konusu. Bunun Avrupa açısından önemi büyük, çünkü burada yaşayan birçok genç Müslüman negatif gösterildikleri siyasi tartışmalarda kendilerini yabancı hissediyor. IŞİD'e katılımın ikinci nedeni genç insanlarda maceraya duyulan merak. Genç kadınların örgüte katılmalarının bir devlete ait olma duygusuyla bağlantısı olduğu kesin. Bu devlette anne ve savaşçıların eşleri olarak yeniliğin bir parçası olmak istiyorlar. Burada da öyle basitçe ‚evlenmek istiyorum‘ hayalinden çok siyasi düşünceler ağırlıkta.“

Kadınlar erkeklerden daha genç

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkard Freier, sadece bu eyaletten cihada giden kadınların sayısının 25 olduğunu söylüyor. Bu kadınların erkek savaşçılardan bile genç, 16-20 yaşları arasında olduğunu vurgulayan Freier şöyle devam ediyor: "Neredeyse tamamı göçmen kökenli, pek azı sonradan Müslümanlığa geçmiş. Normal ailelerden geliyorlar, ancak yaşamlarının bir döneminde bir kırılma noktası yaşamışlar: Örneğin genç erkekler yeterince kabul görmediklerini düşünüyorlar ya da yön tayininde sıkıntı yaşıyorlar. Yani bir bakıma bir protesto kültürü oluşuyor. Maceraperestlik de var, aileden farklı birşey yaptığı duygusu, aileden ayrılma duygusu. Ancak çok nadir de olsa, Suriye'de Müslüman inancını kapalı bir kadın olarak Almanya'daki gibi saldırıya maruz kalmadan çok daha iyi, çok daha dürüstçe yaşayacağını söyleyen kadınlar da var.“

İnternet üzerinden radikalleşiyorlar

IŞİD'e sempati duyan genç kadınların birçoğunun internet üzerinde radikalleştiği biliniyor. Videolar, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden kadınlara ortam cazip gibi gösteriliyor. IŞİD'in yanındaki kadınların iki önemli işlevi var: Savaşçıya sadık bir hayat arkadaşı ve anne olmak. Ancak bazı kadınların şiddet olaylarında yer aldığı ya da en azından savaşıyormuş gibi pozlar verdiği de biliniyor. Londra King's College'dan terör uzmanı Katherine Brown, örneğin Malezyalı bir kadın doktorun birkaç ay önce internet sitesine, "Bir elimde stetoskop, diğer elimde kalaşnikof var. Başka neye ihtiyaç olabilir ki?" diye yazdığını hatırlatıyor.

'Kadınlar çatışmalara katılmıyor'

Kuzey Ren Vestfalya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Freier, kadınların çatışmalara katılmadığının tahmin edildiğini söylüyor. Daha çok erkekleri desteklemek için gözetleme gibi görevler üstlendikleri görüşünde. Freier'e göre birçok kadın IŞİD'e katıldıktan sonra ne kadar büyük kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarının farkına varıyor. Ancak dönmek için geç oluyor. Avusturya'dan örgüte katılan 16 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğunun yaşadıkları buna örnek. Örgüte katılıp tamamen kapanan ve ellerindeki silahlarla poz verip, ‚Allah için ölmeye hazırız‘ diyen IŞİD savaşçıları ile evlenen kızların, yaşadıkları şiddet dolu yaşama artık tahammül edemedikleri ve dönmek istedikleri basına yansıdı.