Cihat Hoca'dan velilere: Çocuklarınızı sınava yalnız gönderin!

Türkiye'nin sınavlara hazırlık konusunda etkili isimlerinden biri olan eğitimci Cihat Şener, pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek öğrenciler ve veliler için önemli uyarılarda bulundu. Şener, özellikle velilere seslenerek, “Mümkünse çocuklarınızı sınava yalnız gönderin. Çünkü siz gittiğinizde oradaki gerginlik daha da artıyor” dedi.

Cihat Şener dün CNNTürk’te Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı.

YGS öncesi Cihat Şener öğrencileri ve velileri uyaran Şener, “Pazar günü bir sınav var. Birilerinin, çocukların gözlerinin içine bakıp, ‘Çocuklar bu pazar sizi sınava alıyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Rahat olun, üzmeyin kendinizi’ demesini bekliyorum” dedi.

Şener, YGS’nin çocukları ne kadar çok etkilediğini vurgulayarak velilere seslendi. “Özellikle anneler babalar, ne olur çocukların üstüne gitmeyelim, sakin olalım” diyen Şener, “Mümkünse onları yalnız gönderin sınava çünkü siz gittiğinizde oradaki gerginlik daha da artıyor. Böyle gözyaşları, heyecanlar, bilmem neler olmasın bu işin içinde. Normalleştirin. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuğu sabah kaldırıp ağzına kahvaltı tıkarak kahvaltı yaptırtmayın. Gerek yok böyle şeylere. Ne kadar farklı davranırsak ve kadar abartırsak faturası ağır oluyor. Sakin olalım, kontrollü olalım” dedi.

Velileri, çocuklarının salondan erken çıkmaması konusunda uyarmasını isteyen Şener sınava girecek öğrenciler için de taktikler verdi. Şener, “Salona erken gidiniz ama erken çıkmayın salondan. Soruları tırnaklarınızla kazıyınız ne çıkarabiliyorsanız... Her soru daha sonra büyük bir avantajdır. Umuyorum her şey gönlünüze göre olur” dedi.