Cihat Arslan'dan Galatasaray itirafı: Teklif aldım

Bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran ve 10. haftada kulüpten ayrılan Cihat Arslan Galatasaray itirafında bulundu.

Radyospor'a konuşan tecrübeli teknik direktör dolaylı yönden sarı-kırmızılılardan teklif aldığını söyledi.

"Galatasaray'da dolaylı yoldan teklif aldım" diyen Cihat Arslan, "Fakat o süreçte işimiz son anda olmadı. Bana o dönem de sormuşlardı. 'Ben bir teknik direktörüm; sadece A Milli Takım ve Galatasaray'da yardımcı antrenör olurum' demiştim." itirafında bulundu.

Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılılarda da top koşturan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray benim için çok özel bir camia, bizim üzerimizde emeği olan bir camia. Galatasaray'da Igor Tudor göreve gelmeden önce de görüşmüştüm. O dönem teknik direktör olacaktım. Fakat son saniyede işim olmadı." diye konuştu.

Galatasaray'da 12 maçta forma giyen Cihat Arslan 1 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray'ın Spartak Moskova'ya 2-1 yenildiği maçta Cihat Arslan takımının golünü attı. Bu gol Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 100. golü olarak tarihe geçti.