Cihat Arslan: 2 bin 500 TL alınca bayram yaptık

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bundan sonra yapabilecekleri bir şeyin kalmadığını belirterek, Malatya'yı yönetenlerin bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor'un zor günlerden geçtiğini söyledi.

Arslan, "Derdim, sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler." dedi.

Küçümseme anlamında söylemediğini ancak buraya gelirken personelin 2 bin 500 lira alınca bayram yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar." diye konuştu.