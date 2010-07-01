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Cihangir'i birbirine kattı

Acemi şoför Doğa Rutkay, yeni aldığı ciple Cihangir’in dar sokaklarına dalınca, ortalığı birbirine kattı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Doğa Rutkay, önceki gün bir iş görüşmesi için Cihangir’deydi, ancak bu görüşme ona pahalıya patladı.

Yeterince trafik tecrübesi olmayan oyuncu, bir de yeni aldığı cipe alışmakta güçlük çekince ortalık fena halde birbirine girdi. Cihangir’in dar sokaklarında manevra yapmaya kalkan oyuncu yüzünden kaldırım taşları ve dubalar yerinden oynadı.

Beton dubayı devirdi Yeni cipiyle dar sokakta manevra yapmaya kalkan Rutkay, ilk falsoyu kaldırıma yaklaşırken verdi. Mesafeyi ayarlayamadığı için kaldırıma çıkan oyuncu, birkaç taşı yerinden söktü. Ardından geri vitese aldı, ama bu kez de arkasındaki otoparkın beton dubasına çarptı. Dubayı da devirdikten sonra nihayet dönüşünü tamamlayan Doğa Rutkay, telaş içinde sokaktan ayrıldı.

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