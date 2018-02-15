Cihangir'deki patlama sonrası komadan çıkamayan taksicinin ailesinin "Bilirkişi raporu" tepkisi

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

CİHANGİR\'DE meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından beton parçalarının altında kalan taksici Veysi Bulut, girdiği komadan 20 aydır çıkamadı. Doktorların ömür boyu komada kalacağını söylediği Bulut\'a bakmak için ellerinde ne varsa satan ailesi, değiştiği bilirkişi raporuna tepki gösterdi.

\"ÖMÜR BOYU BU ŞEKİLDE KALACAK\"

12 Haziran 2016 tarihinde Cihangir\'deki bir apartman dairesinde gerçekleşen doğalgaz patlamasının ardından bir simitçi hayatını kaybetmiş, bir taksici de beton parçalarının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren, omuriliği 3 yerden kırılan taksici Veysi Bulut, 20 aydır komada. Yaklaşık 3.5 ay hastanede kalan 39 yaşındaki Bulut, doktorların \'artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok\' demesinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Veysi Bulut, o gün bu gündür, ailesi tarafından bakım için özel olarak hazırlanan odasında kalıyor. Gözleri dışında hiçbir organını oynatamayan Bulut\'un tüm ihtiyaçları ailesi tarafından gideriliyor.

Yaşanan talihsiz olaydan bu yana geceleri gündüzlerine karıştığını söyleyen kardeşi Mehmet Bulut, \"24 saat ayaktayız, 2 saat uykuyla işe gidiyoruz. Ağabeyimizin durumu aynı, değişen hiçbir şey yok. Doktorlar 18 ay beyine iyileşme veriyor. 18 aydan sonra beyin öyle kalıyor. Bize diyorlar ki; bakım hastasıdır, ömür boyu bu şekilde kalacak. Ağabeyime yalvarıyoruz bize bir işaret ver, bize konuş, bir kaş işareti, bir göz işareti ver. Hiçbir şey yok\" dedi.

\"BİLİRKİŞİ NASIL İGDAŞ\'I KUSURSUZ HALE GETİRDİ BEN HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM\"

Aile davada verilen ikinci bilirkişi raporunua tepkili. Mehmet Bulut, \"Bizi en çok derinden yaralayan sıkıntımız şu. En son bilirkişi raporunda asli kusurlu İGDAŞ iken şu anki bilirkişi raporunda İGDAŞ aklanmış durumda. Bu bizi derinden yaralamış durumda. Biz evimizden çıkarken çocuklarımıza bakmak için çıktık. Plaka kiralamıştık. Durakta beklerken ağabeyimin üzerine 500 kilogram beton kütleleri düştü. Ağabeyim 100 güne yakın yoğun bakımda kaldı. Biz 6 ay hastanelerde gezdik ve hala hastanelerdeyiz. Biz ağabeyimi gecenin 3\'ünde 4\'ünde hastanelere kaldırdık. Simitçi beton zeminlerin altında kaybolmuştu, 3 saat sonra bulundu. Yani o derece şiddetli bir patlama oldu. Bilirkişi nasıl İGDAŞ\'ı kusursuz hale getirdi ben hala anlamış değilim\" dedi.

\"NİÇİN DEĞİŞTİ, DEĞİŞEN NE OLDU\"

\"Birincisinde yüzde yüz kusurlu iken ikincisinde nasıl oldu da değişti bu\" diyen Bulut, \"Niçin değişti, değişen ne oldu. Patlama aynı, her şey aynıyken nasıl oldu da değişti. Dava yeniden, sil baştan olacak, allak bullak olacak. Ellerini vicdanlarına koysunlar, bir gelip ağabeyime baksınlar, ağabeyim ne halde.. Doktorlar iyi bilir C5, C6, C7 kırığı var, beyin oksijensiz kalmaktan yüzde 90 hasarlı, ömür boyu sonda takılı yaşayacak. Psikolojimiz allak bullak. Hastanelerde sürünüyoruz. 3 çocuğu var, çocukların psikolojisi allak bullak, bizim psikolojimiz allak bullak. Maddi konuda sıfıra düştük, bittik. Çalışıyoruz, aldığımız maaşı getirip ağabeyimize bakabilmek için. İstanbul\'da 50 doktora gittim, hastane desen hepsine gittim. Hiçbir tanesi bana, senin ağabeyin iyileşecek demiyor. Böyle kalacak, bakım hastasıdır diyor. Adalete güveniyoruz, adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. İnşallah ağabeyimin hakkı yerde kalmaz\" diye konuştu.



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CİHANGİR\'DEKİ PATLAMA SONRASI KOMADAN ÇIKAMAYAN TAKSİCİNİN AİLESİNİN \"BİLİRKİŞİ RAPORU\" TEPKİSİ