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Cihangir'de yaşamak

Cihangir’de, oturan yazar, oyuncu ve sanatçı sakinleri 'Cihangir'in popülaritesinden' çok rahatsız...

10 Eylül 2010 03:00

T24 - Son dönemin popülaritesi artan semtlerinden olan Cihangir’de, oturan yazar, oyuncu ve sanatçı sakinleri bu durumdan çok rahatsız oluyor.  


Cihangiri topa tuttuGeçtiğimiz günlerde Cihangir’den taşınabileceğini ve artık eski tadı kalmadığını açıklayan Ata Demirer’e, oyuncu Asya Asıltürkmen de katıldı. 10 maddelik bir liste hazırlayan güzel oyuncu, Cihangir’in son yıllarda ne kadar değiştiğini dile getirerek, ünlü semti adeta yerden yere vurdu.


Aslı Türkmen'in Cihangir gözlemleri:

- Cihangir’de bakkala bile öylesine gözler çapaklı inemezsiniz çünkü her an Kardeşler Pide’nin önünde fotonuz çekilebilir.

- Cihangir bir tadilatlar semtidir. O matkap artık herhangi bir ses gibi kanıksanır. Bir yer biter, diğeri başlar!

- Mahallede şöyle bir dolaşmaya çıkmanız bile mahallenin muhtarıymış gibi herkese hesap, selam vermek ile geçer. Surat asmak hoş karşılanmaz. 

- Kaldırımda yürüyemezsiniz! Belediye tarafından kafelere kiralanmıştır. Yolda yürürseniz davar muamelesi görür, korna sesi ile irkilirsiniz. 

- Dev kafe Cihangir’de ev bulmak ve sonra o evde rahat barınmak pek zordur. Bir daireye beş emlakçı bakar. Evlerde oturulacak gibi değildir. 

- Topuklu ayakkabı ile İstanbul hayatı zordur ama Cihangir sokakları yarış parkuruna benzer. Ehliyetsiz topuklu giyilmez

.- İki çeşit Cihangirli vardır; evine hırsız girmiş olan ve evine hırsız girecek olan.

- Kafe türevi bir yerde otururken her türlü dilenci, dolandırıcı, boncukçu ile en az bir defa diyalog kurmak zorunda kalırsınız.

- Kafe, restoran gibi yerlerde öyle rahat rahat sohbet edemezsiniz. Yan masanın kulağı vardır!

- Cihangir’de yaşamak akvaryumda balık olmak gibidir. Sürekli gözler üzerinizdedir. Herkes sizin ne giydiğinizi, ne yaptığınızı dikizler.


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