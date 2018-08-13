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CİHANGİR'DE KAMERADAKİ SİLAHLI SALDIRININ ZANLILARI YAKALANDI 

  Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı

13 Ağustos 2018 12:31

 

Haber: Çağatay KENARLI-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Cihangir\'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. 
Önceki gece Beyoğlu Cihangir\'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk\'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  F.A ve B.A\'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Öztürk\'ün kaçması
-Arkadan ateş açılması
-Yere düşen saldırgan
-Ateş etmeye devam etmesi
-Kaçışan vatandaşlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Zanlıların emniyetten çıkış
-Detaylar

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