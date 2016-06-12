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Yaşam

Cihangir'de patlama; molozların arasında kalan simitçinin cansız bedeni 3 saat sonra fark edildi!

Semt sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine ihmalkar davrandıkları gerekçesiyle tepki gösterdi

12 Haziran 2016 11:05

İstanbul'da Beyoğlu, Cihangir, Firuzağa Meydanı Defterdar Sokak'ta 5 katlı binanın 5. katında yer alan dairede meydana gelen patlamanın ardında sokağa saçılan molozlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Patlamanın, İGDAŞ'ın bilgisi dışında doğalgaz hattına yapılan müdahale nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Yunanistan Başkonsolosluğu’nda görevli memur Katerina Helikopolou'ya (50) ait olduğu öğrenilen dairede yaşanan patlamada yaşamını yitiren kişinin Firuzağa Meydanı’nda simit tezgahı bulunan ve semt sakinlerince çok sevilen bir isim olduğu öğrenilen Feridun Yükseltürk olduğu öğrenilirken, yaralı kişinin, aracı içinde uyuyan taksi şoförü Veysel Bulut olduğu öğrenildi. Yükseltürk’ün cansız bedeni, patlamadan 3 saat sonra moloz yığınları arasında fark edilirken, semt sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine ihmalkar davrandıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Feridun Yükseltürk

Patlamanın ardından, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos C. Sekeris ve yardımcıları patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Görevlilerden ve esnaftan bilgi alan Başkonsolos Sekeris ve konsolosluk görevlileri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"Bomba gibi bir şey patladı aklım gitti"

 

Olay yeri inceleme ve bomba imha polisleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Daha sonra sokak içerisindeki moloz parçaları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Olayı gören tanıklar "Önce 'güm' diye bir ses geldi, arkasında yer sarsıldı. Bomba gibi bir şey patladı. Aklım gitti. O anda herkes kaçışmaya başladı. Beton blokları çocuğun arabasının üzerine indi.  Üç beş dakika bekledikten sonra arabanın yanına gidip kapıları söktük. Çocuğu çıkarttık ama çocuğun durumu iyi değildi" diye konuştu. 

Cihangirliler, patlamada hayatını kaybeden Feridun Yükseltürk'ün simit tezgahına karanfiller bıraktı. Gezi eylemlerinden sonra sosyal medyada oluşturulan Cihangir Parkı Forumu'na ait Facebook sayfasında da Feridun Yükseltürk'le ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

 

 

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