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Cihangir saldırganının karısı: Bana kara böcek dediler; adım başı içki içiliyor, kimse karşı değil

"Küçük çocuğumun psikolojisini korumak için sessiz kaldım"

21 Haziran 2016 12:53

Cihangir’de Radiohead etkinliği düzenlenen Velvet Indieground adlı plakçıya düzenlenen saldırının faillerinden D.B'nin sözlü tacize uğradığı iddia edilen karısı Z.B, "Galataport başta olmak üzere bölgenin artan rantı ve yeni açılan eğlence mekanları nedeniyle bölgede yaşayan mahallelilerin evlerini terk etmeleri için böyle bir provokasyon düzenlendiğini" öne sürdü. Star'dan Ömer Çağlar'a konuşan Z.B, “Hakarete uğradım ve olay çıkmasın diye yanıt vermemem de içimde kaldı” ifadesini kullandı. İki çocuk annesi Z.B. “Ben 30 yılı aşkın burada yaşıyorum. Burada doğdum ve büyüdüm. Bugüne kadar bu tip bir olayla karşılaşmıştım, duymadım da” dedi. Z.B, "küçük çocuğunun psikolojisini korumak için sessiz kaldığını" iddia ederek şunları söyledi:

“Bana ‘Kara böcek’ dediler. Beş aylık bebeğimin bulunduğu arabaya tekme attılar. Hakaret ettiler. Yanımda 5 yaşındaki kızım da vardı ve o an etkilenebilir diye uzatmadım orada yoksa cevabını verebilirdim.”

"Gündüz vakti çocuk arabasındaki bebeği ve elinde çocuğu ile ilerlerken, kaldırımda içki içenlerin oluşturduğu bir kalabalığın yola kadar taştığını ve yoldan da arabalar geçtiği için sıkıştığını" iddia eden Z.B, ‘olay çıkmasın’ diye olayı kocasına bile anlatmadığını ve kocasının küçük kızından öğrendiğini anlattı:

“Daha önce görmediğim simalardı. Araba geçerken sıkışma oldu, o yüzden hakareti yedim. Başka yol mu yok, üstümden mi geçeceksin diyerek arabayla ayağıyla itti. ‘Yok’ dedim, ‘Yollar dolu, kaldırımlar dolu. Arabanın altından mı geçelim’ dedim.” 

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