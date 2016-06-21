Cihangir saldırganı: Evim Fransız Sokağı'nın karşısında, derdim içki olsa oraya dalardım

İstanbul Cihangir’de Radiohead etkinliği düzenleyen Velvet Indieground adlı plakçıya yönelik saldırının faillerinden D.B, derdinin içki olmadığını iddia ederek, "Bu mekânın karşısı Fransız Sokağı. 40 yıldır burada oturuyorum. Benim içki ile sorunum olsa benim o zaman Fransız Sokağı’na her gün önünden geçiyorum dalmam gerekiyordu" dedi.

"Eşim plakçının önünden pusetteki çocuğumla beraber geçerken kaldırımı işkal edenlerden yol istemiş" diyen D.B, "Onlar da başörtülü olduğu için 'karaböcek' diyerek hakaret edip puseti tekmelemişler" ifadesini kullandı.

Akşam'a konuşan D.B.'nin açıklamaları şöyle:

"Eşim plakçının önünden pusetteki çocuğumla beraber geçerken kaldırımı işkal edenlerden yol istemiş. Onlar da başörtülü olduğu için 'karaböcek' diyerek hakaret edip puseti tekmelemişler. Benim tepkim aileme yapılanlardı"



"Bana da küfür ettiler"



"Bahsi geçen mekan ile evimin arası iki adım. Görüşmek için gittim. 50-60 kişilerdi ve ellerinde içki vardı. Yaptıkları hakereti sordum hakaret edip dükkanını içine çektiler. Mekânın sahibi Koreliyi sima olarak tanıyorum. Onu dışarıya çekip ortamı göstermek istedim. O arada ortalık karıştı. Onlar beni itti ben onları ittim. Bu mekânın karşısı Fransız Sokağı. 40 yıldır burada oturuyorum. Benim içki ile sorunum olsa benim o zaman Fransız Sokağı’na her gün önünden geçiyorum dalmam gerekiyordu."



