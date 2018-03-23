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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki ‘Newroz kutlamasındaki’ konuşmasının ardından gözaltına alınan HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Cihangir Kaktüs'ün kurucusu ve ortağı Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

HDP Tekirdağ İl Örgütü tarafından “Newroz direniştir faşizme karşı halkların baharıdır” sloganıyla Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasında konuşan Ağaoğlu, Afrin’de ÖSO tarafından heykeli yıkılan Demirci Kawa’yı anmıştı.

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TSK'nın Afrin’e yönelik operasyonununu ‘işgal’ olarak nitelendiren Ağaoğlu, “Tarihin çöplüğüne nasıl ki tüm diktatörleri attık şimdi de andımız olsun bu çağın diktatörünü de göndereceğiz” diye konuşmuştu.

Ağaoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında da, "Ölümden haz alıyor. Ölen kişilerin sayılarının 3 binden fazla olacağını umuyor ve dile getiriyor. İnsanı sayıya indirgeyip ölümden haz alıyor. Biz bu anlayışa karşı olacağız, bunu yıkana kadar mücadele edeceğiz” demişti.

Ağaoğlu konuşması nedeniyle, 5 kişi de “terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ağaoğlu tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.