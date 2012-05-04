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Yaşam

Cihangir Jash iki yaşında

Her akşam akordiyon eşliğinde konuklarını ağırlayan Jash ikinci yaşını kutluyor

04 Mayıs 2012 21:09

 

İstanbul'un unutulmakta olan lezzetlerini ikram etmek amacıyla Cihangir'de açılan Jash iki yaşına giriyor. Müşterilerini topikten midye plakiye özel mezeler ve özel yemekler eşliğinde her akşam akordiyon dinletisiyle ağırlayan Jash (aş), ikinci yaşını pazar akşamı vereceği davette konuklarıyla birlikte kutlayacak.
 
Jash, internet sitesinde (www.jashistanbul.com) kendisini şöyle tanıtıyor:
 
"Günden güne küreselleşen bir dünyada farklılıkların ayrımlara değil zenginliklere yol açtığı görüşüyle yola çıktık. İstanbul gibi bir şehrin miraslarından en önemlilerinden biri mutfak kültürü. Bin yıllardır farklı kültürlerin, dini, dili, rengi ayrı ama sevinci, duyguları, aynı ve eş zamanlı yaşadığı bu coğrafyada ortak bir kelimeyle anlatmaya çalıstık kendimizi: “Jash” yani “aş” insanoğlunun yaşamak için mecbur olduğu ama hiçbir zaman aynılığıyla yetinmediği bir ihtiyaç. Jash İstanbul’un amacı, unutulan İstanbul lezzetlerini hakkettikleri özenle müşterilerine sunmak, müşterilerini İstanbul’la farklı bir açıdan tanıştırmak, bir anlamda İstanbul’un mutfağına sokmak. Bunu yaparken de eski masaları, antika tabloları, objeleri ve piyanosuyla yarattığı samimi ortamda, sizi gerçekten “yaya”nızın yani “nine”nizin evinde, kendi evinizde hissettirmek…"

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