Cihangir İslam: Ya hakikatten yana olacaksınız ya da bunların yalanlarından...

T24

TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmanın ardından hakkında soruşturma başlatılan ve eleştirdiği AKP’liler tarafından ‘FETÖ’cülükle suçlanan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana” dedi.

Hakkında Twitter paylaşımları ve Meclis'te yaptığı konuşma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” iddialarıyla re’sen soruşturma başlatılan İslam, kendisinin 'FETÖ'yle bağlantısı olduğunun öne sürülmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben de şunları söyledi:

"TBMM kürsüsünde söyledim. Bunların doğru olmadığını çok iyi biliyorsun. Yalan üzerine kurulu siyasi mücadele yapanları, bu yalan ve iftiraları içine sindirebiliyor musun. Şunu çok iyi biliyorsun: ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEYE KULLUK ETMEDİM ve ETMEYECEĞİM."

Kendisine yapılanları kınayan ve AKP'li olduğunu belirten bir takipçisine de cevap veren Saadet Partisi milletvekili, "Benim değil Hakk'ın, Hakikat'in, doğrunun ve iyinin yanında durunuz. İnsanlardan tek beklentim bu!" dedi.

Bekaroğlu: AKP’nin beslemelerinin saldırısı...

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da AKP'lilerin İslam'a yönelik tepkilerini ve 'FETÖ'cülükle itham edilmesini eleştirdi. İslam'ın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi attığı tweet'i takipçileriyle paylaşan Bekaroğlu, "AKP’nin beslemelerinin saldırısına maruz kalan Saadet Partili Cihangir İslam 15 Temmuz gecesi bu tweeti atmış. Şimdi bu Cihangir İslam’a mı FETÖ’cü diyorsunuz" diye sordu.

*Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İslam, hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan konuşmasında şunları söylemişti.