Cihangir İslam partisinden neden istifa ettiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Saadet Parti'sinden istifa eden 27. dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yaptığı açıklamada ülkede yaşanan sorunların çözümüne dair partisiyle arasındaki metot ve görüş farklılıklarının istifasına neden olduğunu belirtti. İslam, "Vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi’nden dün istifa ettiğini duyuran İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, bu kararına dair yazılı bir açıklama yaptı. İslam, açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

İslam’ın açıklaması şöyle:

“Çok yönlü kriz içinde bulunan ülkemiz problemlerinin çözümü için günümüz koşullarının ihtiyacını karşılayacak akılcı, adil ve çoğulcu politikaların ivedilikle üretilmesi gereklidir. Bu bağlamda ülkemizin içinde bulunduğu süreci selametle atlatması ve geleceğinin inşa edilmesi huşularında parti yönetimiyle niyet ve kaygılarımız hatırı sayılır ölçüde ortaklaştır. Ancak bu hususların çözümüne dair savunduğumuz metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur.

Genel Başkan Sayın Karamollaoğlu’ndan sokaklardaki sempazitanlarına kadar tüm Saadet camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Bu iç burkan yol ayrımında Saadet Camiası’nın verdiği müşfik tutumun ve tutturduğu yüksek nezaket seviyesinin ülkemiz siyasetine de bir örnek teşkil etmesini diliyorum.

Kendilerine bu nedenle bir kez daha müteşekkirim. Dileğim, onları mahcup etmemek için gayretimin sınırlarını zorlayacağımdan emin olmaları. Gerek milletvekilliği öncesi gerek milletvekilliğim sırasında olduğu gibi mazlumların, mağdurların ve madunların haklarını savunmak; kısaca hak, hukuk ve adalet yolunda mücadele vermek, dosdoğru olmak bundan sonra da şiarım ve yol haritam olacaktır.

"Doğruları söylemeye devam edeceğim"

Bugünden sonra da hem ülkemiz sorunlarının çözümüne hem de Saadet Partisi’ne dair tespit ve önerilerimi diğer partilere ilettiğim gibi dostluk içerisinde aktarmayı sürdürme çabam devam edecektir. Yapılan bütün dostane davetlere icabet ederek farklı kesimlerle diyalog kurmak, düşmanlıkları ortadan kaldırmak, düşmanlık üretenlerle mücadele etmek bundan sonra da ödev tanımım içerisinde yer alacaktır. TBMM’de milletimizin güvenine layık olmaya bundan sonra da gayret gösterecek, sadece doğruyu söylemeye ve sadece doğru kararlara el kaldırmaya devam edeceğim.”

Cihangir İslam'ın istifasıyla Saadet Partisinin (SP) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili sayısı 1'e düştü. SP'nin TBMM'deki tek milletvekili olarak Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman kaldı. Cihangir İslam'ın istifasıyla birlikte Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

Genel Başkan Yardımcısı'ndan mesaj

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cihangir İslam'a teşekkür etti. Bitmez, mesajında "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Beye bugüne kadar Meclis içi ve dışında yapmış olduğu çalışmalarından ve katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki milletvekilliği vazifesinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.