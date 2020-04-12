Cihangir İslam: O anneden bir insan, bir hekim olarak özür diliyorum

İnfaz yasa teklifinin görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, 3 yıl önce Tunceli'de ölen HPG'li Agit İpek’in cenazesinin ailesine kargo ile gönderilmesine tepki gösterdi.

İslam, cenazenin Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde gönderilmesi gerektiğini belirterek, “Sizler cenazeye saygı duyan insanlarsınız. Artık ölen bir insanın bu ülkede mahkemelerle, Anayasa mahkemesiyle, İnsan Hakları Mahkemesiyle, bu dünyadaki bütün hukuk sistemleriyle bağlantısı kesilmiştir. O insan hakkındaki davalarda düşmüştür. Artık o en yüce mahkemeye havale edilmiştir. Ben bu anneden, bir insan, bir hekim ve bir vekil olarak özür diliyorum” dedi.

İnfaz düzenlemesi hakkında da konuşan İslam, "Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle en azından tutuklular ve hükümleri nispeten daha hafif olanlar tahliye edilebilir ve içerideki nüfus düzelebilirdi" dedi.

İslam, 'asıl problemin 100 bin nüfusa düşen mahkum sayısının Türkiye'de 350 olması' diyerek bu sayının AB'de 100 olduğunu belirtti.

Cihangir İslam, 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gecede sokağa çıkma yasağının çok az bir süre kala açıklanarak halkın marketlere akın etmesi sonucu sosyal mesafeyi ihlal etmesine de değindi.

İslam, Fahrettin Koca'nın çalışmalarının boşa gittiğini savundu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kınadı.

Ne olmuştu?

HPG'li Agit İpek'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır'a kargo yoluyla gönderilmişti.

Tunceli'de merkeze bağlı Xelasor tepesinde 23 Mayıs 2017 yılında yaşamını yitiren HPG’li Agit İpek'in cenazesi ailenin tüm girişimlerine rağmen teslim edilmemişti.

Aileye cenazenin olmadığı söylenirken Mayıs 2019’da aile aranarak İpek’i cenazesinin bulunduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine İpek ailesi kente giderek DNA testi için kan örneği verdi. Yapılan DNA testi sonucu cenazenin İpek’e ait olduğu tespit edilmemişti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) kendilerine gönderilen cenazeyi PTT’ye vererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

2 Mart’ta Dersim’de PTT’ye verilen cenaze, bugün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde oturan İpek ailesi, Diyarbakır Adliyesi’ne çağrılarak teslim edilmişti.