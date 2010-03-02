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Cihaner'in tahliye talebine 3. ret

Tutuklu Başsavcı İlhan Cihaner'in tahliye talebi, 3. kez reddedildi.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Tutuklu Başsavcı İlhan Cihaner'in tahliye talebi, 3. kez reddedildi.

Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, dün müvekkilinin tahliyesi için 3. kez Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermişti.

Erzincan'da İsmailağa cemaatiyle ilgili olarak 2007 yılının sonlarında başlattığı soruşturmayı Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına devretmesinin ardından hakkında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suça azmettirme', 'İmar kirliliğine neden olmak' suçlamasıyla 26 yıl hapis istemiyle yargılanmasına karar verilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamı ve evi, 16 Şubat günü Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal  tarafından aranmıştı.

Başsavcı Cihaner, gözaltına alınmış ve getirildiği Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit suçlarından 17 Şubat günü tutuklanmıştı. Erzurum H tipi Cezaevinde bulunan Cihaner'in tutukluluk halini ortadan kaldırmak için avukatları iki kez başvuruda bulunmuştu.

Başsavcı Cihaner'in aranma, gözaltı ve tutuklanmasında yetki aşımına gittikleri gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 17 Şubat günü Başsavcısı Vekili Tarık Gür, Savcılar Osman Şanal, Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı'nın özel yetkileri kaldırdı. HSYK, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Taner Aksakal, özel yetkili savcılıklara ise Mehmet Ali Kurt ve Ender Karadeniz'i atadı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) da geçen hafta yaptığı açıklamada, Cihaner'in hala tutuklu bulunmasına tepki göstermiş; "Bu durum adil yargılanma hakkının ihlalidir. Yetki tecavüzüdür" açıklamasını yapmıştı.

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