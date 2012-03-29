Cihaner'in eşine 11 ay 20 gün hapis cezası

CHP Denizli Milletvekili ve Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in eşi Muteber Cihaner, 2010 yılında ’Ergenekon’ soruşturması kapsamında lojmanlarının aranması sırasında, Özel Yetkili Savcı Rasim Karakullukçu’ya hakaret ettiği iddiası ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Erzurum’da dönemin eski özel yetkili savcısı ve şu an Antalya’da görev yapan Osman Şanal, yanında özel yetkili savcılar Mehmet Yazıcı ve Rasim Karakullukçu ile birlikte 16 Şubat 2010 tarihinde Erzincan’a gitti. Şanal ve Yazıcı, Başsavcı İlhan Cihahaner’in makamında arama yaparken, Rasim Karakullukçu da Başsavcı Cihaner’in lojmanında aramaları sürdürdü. Başsavcı İlhan Cihaner, Ergenekon ’terör örgütü üyesi olduğu’ iddiası ile özel yetkili savcılar tarafından gözaltına alınarak, Erzurum’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'Nasıl bu kadar çirkin olabiliyorsunuz?'



İddiaya göre, 6 polis memuru ile birlikte Cihaner’in adliye lojmanlarındaki evinde ve eve ait iki depoda aramayı sürdüren Özel Yetkili Savcı Rasim Karakullukçu, Başsavcının eşi Muhteber Cihaner’in, "Siz kimin avukatlığını yapıyorsunuz? Nasıl bu kadar çirkin olabiliyorsunuz? Siz bu vatanın evlatları değil misiniz? Bunlar her kimin başının altından çıkıyorsa, onlar alçak olacak. Benim kocam kahraman olacak" sözlerini de kayda geçirdi. Özel Yetkili Savcı Rasim Karakullukçu, Muhteber Cihaner hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. ’Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Muhteber Cihaner için, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.



Geçen yıl dava açıldı



Savcı Rasim Karakullukçu’nun, karara itiraz etmesi üzerine dosya en yakın il olan Tunceli’ye gönderildi. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi 7 Aralık 2010 tarihinde itirazı haklı bularak Muhteber Cihaner hakkında dava açılmasına karar verdi.

Erzincan Savcılığı, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine Muhteber Cihaner hakkında iddianame düzenleyerek, ’Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla 25 Şubat 2011 tarihinde dava açtı.

Erzincan 1’nci Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü karar duruşmasında Muhteber Cihaner, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza mahkeme tarafından ertelendi.