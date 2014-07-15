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Cihaner'den Kuzu'ya israf yanıtı: Haklısınız bir de 10 yüz 1000 milyon kahvaltı israfı var

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'den Burhan Kuzu'ya 'Davutoğlu kahvaltısı' üzerinden yanıt

15 Temmuz 2014 01:18

AKP İstanbul milletvekili ve Anayasa Hukuku profesörü Burhan Kuzu'nun Twitter üzerinden paylaştığı israf temalı içeriğe, CHP Denizli milletvekili İlhan Cihaner Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı kahvaltı üzerinden yanıt verdi.

Hürriyet'te yer alan haberde Kuzu'nun, "Dünya aç ve hatta en yakınımızdaki bitişik komşumuz aç; durum bu ama israfta diz boyu: Her gün Ülkemizde 5000 milyon ekmek çöpe gidiyor" mesajı üzerine Cihaner, daha önce sosyal medyada tartışma yaratan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yer aldığı geniş kahvaltı sofrasının fotoğrafını içeren haberi paylaştı. Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda 26 Ağustos 2013 tarihinde ailesiyle birlikte kahvaltı yaparken görüntülenen Bakan Davutoğlu'nu hatırlatan Cihaner, Kuzu'ya hitaben, "Haklısınız hocam bir de 10 yüz 1000 milyon kahvaltı israfı var" ifadesini kullandı.

 

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