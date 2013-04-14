T24 LogoT24 Logo
Politika

Cihaner: Partimizin geleneksel muhalefet anlayışıyla iktidar olması zor

İlhan Cihaner: Milletvekillerine bırakılacak bir iş olmaktan çıkmıştır muhalefet. Yurttaşların hepsinin elini bu taşın altına sokmasıyla ancak bu iş olur

14 Nisan 2013 12:55

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, "Partimizin geleneksel muhalefet anlayışıyla iktidar olması biraz zor görünüyor" dedi.

CHP'nin Mersin'in Yenişehir İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, "Yargı, Siyaset ve Demokrasi" adlı panele, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan konuşmacı olarak katıldı.

CHP'nin yeni anayasa görüşmelerinde masada mutlaka bulunması gerektiğini belirten Cihaner şöyle konuştu:

"Bu koşullarda partimizin geleneksel muhalefet anlayışıyla iktidar olması biraz zor görünüyor. CHP'nin daha önceden dünyaya örnek gösterilecek bir parlamento muhalefet geleneği vardı, ama parlamentonun ciddi bir muhalefet alanı olmaktan çıktığını görüyoruz. Hukuk yoluyla açılan davalar yoluyla ciddi bir muhalefet sergileniyordu, ama artık bağımsızlığını yitirmiş bir yargıda hukuk mücadelesi yoluyla da muhalefeti tırmandırmak mümkün görünmüyor. Onun için hayatın her alanını bir muhalefet odağına çevirmemiz gerekiyor. Milletvekillerine bırakılacak bir iş olmaktan çıkmıştır muhalefet. Yurttaşların hepsinin elini bu taşın altına sokmasıyla ancak bu iş olur."

Konuşmasında yeni Anayasa sürecine de değinen Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bizim her şeyi anayasa merkezli düşünmememiz gerekiyor. Türklük tanımı gibi her şeyi anayasa merkezli düşünmenin muhalefet enerjimizi boşa harcadığını düşünüyorum. Bizim daha güçlü muhalefeti örgütleyebileceğimiz alanlar var. Yoksulluk, işsizlik, 2B, petrol kanunu var. Sadece anayasa odaklı bir muhalefet anlayışına saplanmamızın çok fazla bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu topraklarda tüm etnik unsurlarla yaşamayı kafamıza koymuşsak bizi ne kimse bölebilir ne de anayasa yazıldı diye insanlar kendi benliklerini unuturlar. Onun için bizim bu anayasayı daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Siyasi taktik olarak ülkenin bulunduğu koşullar içerisinde değerlendirildiğinde anayasa masasından kalkılmasını çok doğru bir fikir olarak da görmüyorum. Barıştan yana hiç bir kaygımızın olmaması lazım. Barıştan yana şiddetin dışında bir pozisyon almamız lazım. Ak Parti yeni anayasa, sivil anayasa yapacağız diyor. Bu büyük bir tuzaktır. Ak Parti'nin 12 Eylül'e hesaplaşması gibi bir derdi yok. Çünkü kendisi 12 Eylül çocuğu olduğu için böyle bir tuzağın içine giriyor. Eğer biz anayasa masasından kalkarsak kamuoyu önünde bunun sorumlusu CHP olarak görülecektir."

ETİKETLER

ilhan cihanerchpmuhalefetiktidar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24