Cihaner, önerilen iki ili kabul etmemiş

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Tekin, aday gösterilmemesi tartışma yaratan İlhan Cihaner olayının iç yüzünü açıkladı, 'listede Demirel etkisi' iddialarını reddetti. Tekin 'Yanılmıyorsam Sayın Genel Başkan iki il önermiş ama Sayın Cihaner kabul etmemiş' derken, Kılıçdaroğlu 'İstenmediği haberleri doğru değil' dedi.



Aday listeleri üzerinde hemen tüm partilerde yoğun tartışmalar devam ederken CHP'den aday gösterilmemesi şaşkınlık yaratan İlhan Cihaner konusunu partinin bir ve iki numaralı isimleri anlattı. Gerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gerek yardımcısı Gürsel Tekin, Cihaner'in ne kadar değerli bir hukukçu olduğunu vurguladı, aday gösterilmemesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle rahatladığı gözlenen Gürsel Tekin'le sohbetten ana başlıklar şöyle:





CİHANER'İN ADAYLIĞI: Sayın Cihaner'in aday adaylığı sürecinde yanılmıyorsam Sayın Genel Başkan iki il önermiş, ama Sayın Cihaner kabul etmemiş. Hangi iller olduğunu aday arkadaşlarımıza ayıp olmasın diye söyleyemem. Ama Sayın Cihaner önerilen iki ilde olamayacağını söylemiş. Cihaner'in ciddi bir mağduriyetinin olduğunun da bilincindeyiz. Sol gelenekten gelen, bize uzak olmayan bir isimdir. Kimi yayın organlarında benim istemediğim yönünde haberler çıktı ama böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama şunu söyleyebilirim ki bu listenin tamamı Made in Kemal Kılıçdaroğlu imzası taşır. Cihaner'den partinin bütün kademelerinde faydalanmak isteriz. İlle milletvekili olmak gerekmiyor ki.



SADECE HABERAL VE AYGÜN TARTIŞILDI: 550 kişilik listede en çok iki isim üzerinde tartışıldı. (Adlarını açıklamasa da bu isimlerin Mehmet Haberal ve Sinan Aygün olduğunu belli etti) Sayın Genel Başkan da hiç uygulanmamış bir sistemi uygulayarak, bu iki arkadaşımızı tek tek oylattı. Oysa tüzüğümüze göre, listelerin bütünü oylanır. Sayın Genel Başkan büyük bir hoşgörüyle tek tek oylamaya gitti.



İSTANBUL'U 10 BAKANLIĞA DEĞİŞMEM: Milletvekili olmazsanız siyaset yapamıyor musunuz? Ben nasıl yaptım 27 sene? İlk defa milletvekilliğine bu kadar yakınım. Siyaset her kademede yapılır. İstanbul İl Başkanlığı'nı ben 10 tane bakanlığa değiştirmem. Şimdiye kadar parti içinde aldığım görevler, benim için milletvekilliğinden çok çok önemli iştir. Bir kısım arkadaşlarımızın siyasetlerini milletvekilliği üzerine kurmasını anlayabilmiş değilim. 'Parlamentoda yoksam, siyasette de yokum' diyenler CHP terbiyesi almayanlardır.



TASFİYE YOK DEĞİŞİM VAR: Sayın Genel Başkan, partinin gençleşerek değişeceği mesajlarını vermişti. Yeni CHP dedik hep. Kadın ve gençlerin yoğunlukta olduğu bir grup oluşturma derdinde oldu hep. Kim gitti de yerine kim geldi. Tasfiye yok, değişim var. Bu bir nöbet değişimidir. Kimse yerinde 50 yıl 100 kalacak değil. Böyle siyaset olmaz. Yeni kadroda Sayın Önder Sav'ın yetiştirdiği birçok isim vardır. Eski kadroların da elbette çok büyük katkıları olmuştur ama artık yeni bir kadro var.



DEMİREL'İN RİCASI ONURDUR: Sayın Süleyman Demirel gibi Türk siyasetinde tarihi misyonu olan insanlar birileri için CHP'den bir ricada bulunmuşsa bu CHP için bir onurdur. Ama Demirel'le hiç görüşmedim. Şunu söylemek gerek ki Genel Başkan hiç kimseyi arayıp milletvekili olmasını istememiştir. Hem de hiç kimseyi. Rahmetli Özal, o günün koşullarında Deniz Gezmiş'in arkadaşlarını milletvekili yaptı. O arkadaşlar ANAP'ı solcu parti mi yaptı. CHP'nin eksenini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Sayın Haberal ve Sayın Aygün'ün dışındaki sağ tandanslı adayların tamamı bölgede kamuoyu yoklamalarıyla yapılmıştır. İnsanlarımız artık iktidar görmek istiyor. Biz sağdan da oy istiyoruz. Herkes için CHP diyoruz.



HİLMİ YARAYICI'YI ÇOK İSTEDİM: Öncelikle şunu söyleyeyim ki Hilmi kardeşimiz, listede var. 140 adayın olduğu bu tercihleri yapmak çok kolay değildir. Birincisi orada da kamuoyu yoklamaları yapıldı. Örgütlerin temayülü alındı. Hilmi'nin parlamentoda olmasını en çok isteyenlerden biri benim. Ama koşullar el vermedi.





'Seçilemeyeceği yere aday koyamazdık'



CHP lideri Kılıçdaroğlu da yoğun İstanbul programındaki molalar sırasında sorularımızı yanıtladı. Dört bini aşkın aday adayı arasında 550 kişilik listeyi oluştururken

elbette küslükler olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cihaner konusunda üzüntülerini ifade ederek şöyle konuştu:



'Cihaner'in istenmediği haberleri doğru değil. Bu kesinlikle yanlış. Bu partinin bir kararıdır. Cihaner'i alıp seçilemeyeceği yere koymak doğru olmazdı. Sıkışıklığımız nedeniyle kendisini aday gösteremedik. Yoksa çok saygı duyduğumuz, değerli bir hukukçudur.'



KÜSKÜNLERE MEKTUP: Listelere olumlu ve olumsuz tepkiler geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Bizler de bu tepkilere hazırlıklıydık. Hepsine mektup yazıp gönüllerini alacağım. Listeye giremeyen ama seçim bürolarını kapatmayan arkadaşlarımız da var. Önemli olan partinin başarısıdır. Bu çizgiyi yakaladığımızı düşünüyorum' dedi.



CHP lideri, 'Listelerde Demirel etkisi' iddialarına da şu yanıtı verdi:



'Sayın Demirel iddialara yanıt verdi. Böyle bir talep yok. O insanlar kimsenin kontenjanından listelerimize girmiş değiller. Bizim CHP varsa herkes için var diye bir sloganımız var. Söylediklerimizde tutarlı olmalıyız. Biz parti programımızı herkes için yapıyoruz. Gelenler bu söylemler ve programımızı bilerek geliyorlar. İktidar olmak istiyorsak her kesimden destek almak zorundayız. 'Haberal, Aygün, Kuşoğlu niye geldi' diye sorgulamak çok doğru değil. Bunu yapanlar CHP'nin kendi içinde tartıştığı havasını vermeye çalışıyorlar. Bunu kimi çevreler yapıyor ve biz buna izin vermeyeceğiz.'





'En büyük Kürt kenti İstanbul'



CHP'nin İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İstanbul Türkiye'nin en büyük Kürt kentidir' dedi.



Eski Diyarbakır Baro Başkanı olan Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır yerine İstanbul'dan aday gösterilmesinin 'CHP Güneydoğu'yu gözden mi çıkarıyor' diye yorumlandığı yönündeki soruya Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: 'İstanbul Türkiye'nin en büyük Kürt kenti. Ötekileştirmiyoruz. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden birincisi İstanbul. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi kucaklayacağız ki tek başımıza iktidar olalım.'



Kılıçdaroğlu, AKP'nin CHP'nin güçlü olduğu sahil kentlerine yönelik seçim projeleriyle ilgili olarak da 'AKP sayın bakanları sahillere göndermiş. Herhalde tatil yapmak üzere gönderdi. Çocuğu 9 yıldır işsiz olan bir kadın o sahilde sayın bakanı yakalayacak, '9 yıldır benim çocuğum işsiz, siz ne yaptınız' diyecek. Bunun cevabını sağlıklı verirlerse sahilden oy alırlar' diye konuştu. Seçimde en az yüzde 40 hedefleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Tüm kamuoyu anketlerinde CHP'nin trendi daha da yukarı çıkmakta'