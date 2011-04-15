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Politika

CİHANER: DARGIN DEĞİLİM İSTANBUL (A.A)

15 Nisan 2011 20:31

-CİHANER: DARGIN DEĞİLİM İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, CHP'den milletvekili adayı gösterilmediği için dargın olmadığını söyledi.  Cihaner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Derneği Kulübünce düzenlenen ''Türkiye'de Basın Özgürlüğü ve Hukuk Konferansı''nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''Milletvekili adayı olmasanız bile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olacağınız söylendi. Bununla ilgili ne diyeceksiniz'' sorusuna karşılık Cihaner, bu konuyla ilgili kendisine yansıyan herhangi bir şey olmadığını, bu sorunun muhatabının parti olduğunu belirtti. İlhan Cihaner, ''Dargın mısınız?'' sorusu üzerine de ''Hayır, dargınlık olur mu? Çocuk muyuz biz?'' dedi.  Cihaner, avukatlığa başlayıp başlamayacağı yönündeki soruya ise ''Büyük ihtimal'' yanıtını verdi.  

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