-CİHANER CHP'DEN DENİZLİ'DEN ADAY DENİZLİ (A.A) - 16.04.2011 - CHP Denizli İl Başkanı Himmet Yavaş, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Denizli'den 2. sıra milletvekili adayları olduğunu bildirdi. Yavaş, yaptığı açıklamada, parti genel merkezi tarafından Cihaner'in Denizli'den 2. sıra milletvekili adayı gösterildiğini, CHP Denizli İl Teşkilatı için bunun sürpriz olduğunu kaydetti. Cihaner'in ''flaş bir isim'' olduğunu söyleyen Yavaş, ''CHP'ye katkıları olacaktır. Bizim hızımızı da kesmeyecektir'' diye konuştu. Yavaş, gazetecilerin ''milletvekili adayları arasında sıkıntı olur mu?'' sorusuna ''Kontenjana müracaat edenler arasında sıkıntı olabilir ama o da genel merkezin takdiridir. Kırgınlıklarla, küslüklerle uğraşma lüksümüz yok'' yanıtını verdi. YSK'ya verilen listenin ''2. sıradan itibaren kaydığını'' belirten Yavaş, 7. sıradaki Gülizar Biçer Karaca'nın liste dışı kaldığını ifade etti. CHP'nin Denizli milletvekili adaylarının Adnan Keskin, İlhan Cihaner, Melike Basmacı Kayhan, Adil Demir, Kazım Arslan, Huriye Çağlayan ve Ali Kavak şeklinde sıralandığı bildirildi.